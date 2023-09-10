「西村彗星」造訪地球！水星西大距接力放閃 9月精彩天象看到爽
9月有許多值得觀賞的天象，包括彗星、行星等都將在9月於夜空中放閃，彷彿和大家一起慶祝中秋，台北市立天文館研究組技士謝翔宇表示，最引人矚目的，是9月17日將通過近日點的「西村彗星」，金星也將在9月19日達到最亮，此外，後續的「月掩心宿二」、「水星西大距」也都在9月中下旬接力登場，民眾可趁天氣較穩定時抬頭尋找它們的蹤跡。
記者張志浩/綜合報導
謝翔宇說明， 西村彗星是今年8月才被日本業餘天文學家西村榮男發現的新彗星，國際編號C/2023 P1 (Nishimura)。近期西村彗星的亮度快速升高，9月初已達雙筒望遠鏡可觀察的程度，在曙光出現前的4時30分前後，以雙筒望遠鏡甚至肉眼，即可在東北東方低空找到它，後續彗星的亮度雖繼續升高，但離太陽太近難以觀賞，9月17日西村彗星將通過近日點，之後遠離太陽並逐漸變暗。
謝翔宇提及，金星在9月19日將第二次達到最大亮度，約-4.7等，耀眼的程度甚至在黑暗處可對物成影，凌晨3時左右升起後，就是全天空最亮的明星。另一顆內側行星「水星」則在9月22日到達西大距，與太陽相距27度，亮度-0.5等，日出前可在東方低空用肉眼或雙筒望遠鏡搜尋，不難找到這顆難得一見的行星。
此外，9月另一個相當特殊而少見的天象，是發生於9月21日的「月掩心宿二」。心宿二是天空中少數的一等亮星，當天下午1時56分從月球暗緣掩入，下午5時17分從亮緣復出。雖然發生在白天，但因為心宿二很亮，所以透過小型望遠鏡仍有機會觀賞到這個奇特而少見的天象。