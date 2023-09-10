現身鞠躬致歉！陳世銘請辭基泰董事長 後續理賠由總座負責
基泰建設「基泰大直」建案因施工不慎，導致周圍有民房塌陷與傾斜，基泰建設神隱2天後，董事長陳世銘今（10）日與總經理馮先勉今（10）日下午3時在證交所召開重訊記者會，他一現身就鞠躬致歉，並宣布請辭基泰建設董事長，強調「所有責任我一個人負擔」，鄰損善後工作將交給總經理全力協助，並率領基泰同仁真正解決問題，把傷害降至最低，對於公司承諾會做到的事，一定可完成。說完之後，陳世銘就先行離開現場。
記者顏真真／台北報導
陳世銘說，他今日是懷著沈重心情主持記者會，主管單位早就要求基泰召記者會，但因公司全部精神、人力及物力全用在如何善後上，因此遲到現在才召開記者會，他深深感到抱歉，現在目標是積極快速做到保障鄰居安全，同時讓受損住住獲得最好安置及解決方案。
他也強調，「我是基泰董事長、也是基泰負責人」，創立開始就參與創立，這也是他一生事業重點，40多年從沒發生這麼重大工安事件，基泰一定以結構安全鄰房安危為最重要的事。為負起責任，陳世銘也當場宣布，請辭基泰建設董事長，強調「所有責任我一個人負擔」。
不過，現場有媒體質疑這是逃避責任，對此基泰總經理馮先勉表示，董事長已講基泰不會逃避應負的負責，而且「9月7日事發當晚我就在現場，就在台北市副市長李四川旁邊，今日上午還特別跟副市長說，副市長說那時不認識，認不出來。