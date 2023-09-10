山麓石虎往中部平地移動　鹿港、烏日高鐵特定區先後傳路殺憾事

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林姓市民在臉書社團「烏日大小事」PO文，引發熱烈討論，有人覺得石虎看起來沒嚴重受損、僅頸部出血，有可能是被野狗咬死，更多人驚訝「天哪，竟然在高鐵」、「烏日有石虎耶，還被路殺了」。林姓市民轉述保育協會人員說法，指當地曾發現石虎蹤跡，但族群不大，若要進一步保育，可能要從改善交通等路況著手。
無獨有偶的，今年6月21日在彰化縣鹿港鎮，也首見石虎被路殺。當時一位媽媽晚上騎機車載小孩行經媽祖大道時，瞥見一隻石虎倒地無動靜，仔細一看已爆頭凸眼，懷疑遭路殺。
南投特有生物研究中心主任楊嘉棟事後表示，這隻是剛成年的公石虎，正是外出拓展領域的年紀，體重約4.5公斤，研判頭部受強烈撞擊死亡。他指出河濱旁的植被對石虎來說是非常好的棲息環境，推測是從八卦山沿著彰化沿海水系走到鹿港。
台中市議員張家銨指出，烏日區筏子溪濱溪綠帶是石虎穩定利用的棲地，此次發現石虎遭路殺的地點與筏子溪相距不遠，但一旁道路車流量大、車速快，且緊鄰「臺中高鐵娛樂城」預定地，卻不見市府有設置石虎保護措施的規劃。
張家銨表示，4年前「臺中市石虎保育自治條例」通過後，市府一直延宕執行，一直到今年才完成「臺中市石虎保育委員會」委員聘任程序，卻連一次會議都沒開過。她呼籲儘速召開會議，並劃分石虎活動廊道及棲息場所，分別執行不同策略的保育規劃，營造友善環境設施，以落實石虎保育工作。