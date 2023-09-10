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山麓石虎往中部平地移動　鹿港、烏日高鐵特定區先後傳路殺憾事

▲一隻體格壯碩的公石虎，被發現陳屍在台中烏日高鐵站附近道路。圖已變色處理。（圖／林姓台中市民提供，2023.09.10）
▲一隻體格壯碩的公石虎，被發現陳屍在台中烏日高鐵站附近道路。圖已變色處理。（圖／林姓台中市民提供，2023.09.10）

記者顏幸如／台中報導

一隻被列為保育類動物的石虎，今上午被發現遭撞死在台中烏日高鐵站附近道路，經確認是一隻體格壯碩的公石虎。無獨有偶的，另一隻公石虎亦於今年6月橫屍於彰化鹿港的媽祖大。。保育界指出，原本棲息於山麓地帶的石虎，有順著河域往海線移動的趨勢。民進黨台中市議員張家銨呼籲，農業局應針對該石虎被路殺的區域，設置保護措施。

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台中市林姓市民今（10）日一早騎腳踏車在烏日高鐵特定區運動，發現高鐵2路旁躺著一隻斑貓，他向前一看，這隻「斑貓」口吐鮮血，毛色疑似石虎，他先打1999，輾轉找到台灣石虎保育協會，確認是一隻體格壯碩的公石虎。

林姓市民在臉書社團「烏日大小事」PO文，引發熱烈討論，有人覺得石虎看起來沒嚴重受損、僅頸部出血，有可能是被野狗咬死，更多人驚訝「天哪，竟然在高鐵」、「烏日有石虎耶，還被路殺了」。林姓市民轉述保育協會人員說法，指當地曾發現石虎蹤跡，但族群不大，若要進一步保育，可能要從改善交通等路況著手。

▲傳出石虎被路殺的台中高鐵特定區正開發中，人流稀少車速極快。（圖／林姓台中市民提供，2023.09.10）
▲傳出石虎被路殺的台中高鐵特定區正開發中，人流稀少車速極快。（圖／林姓台中市民提供，2023.09.10）
無獨有偶的，今年6月21日在彰化縣鹿港鎮，也首見石虎被路殺。當時一位媽媽晚上騎機車載小孩行經媽祖大道時，瞥見一隻石虎倒地無動靜，仔細一看已爆頭凸眼，懷疑遭路殺。

南投特有生物研究中心主任楊嘉棟事後表示，這隻是剛成年的公石虎，正是外出拓展領域的年紀，體重約4.5公斤，研判頭部受強烈撞擊死亡。他指出河濱旁的植被對石虎來說是非常好的棲息環境，推測是從八卦山沿著彰化沿海水系走到鹿港。

▲今年6月，濱海的彰化縣鹿港鎮首見石虎遭路殺。（資料畫面／彰化縣農業處提供，2023.09.10）
▲今年6月，濱海的彰化縣鹿港鎮首見石虎遭路殺。（資料畫面／彰化縣農業處提供，2023.09.10）
台中市議員張家銨指出，烏日區筏子溪濱溪綠帶是石虎穩定利用的棲地，此次發現石虎遭路殺的地點與筏子溪相距不遠，但一旁道路車流量大、車速快，且緊鄰「臺中高鐵娛樂城」預定地，卻不見市府有設置石虎保護措施的規劃。

張家銨表示，4年前「臺中市石虎保育自治條例」通過後，市府一直延宕執行，一直到今年才完成「臺中市石虎保育委員會」委員聘任程序，卻連一次會議都沒開過。她呼籲儘速召開會議，並劃分石虎活動廊道及棲息場所，分別執行不同策略的保育規劃，營造友善環境設施，以落實石虎保育工作。

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