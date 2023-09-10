天心韓國尪30罐必需品遭海關全沒收 淚灑機場又收老婆壞消息
天心和韓國籍攝影師老公金英敏雖時常分隔兩地，但都能無時無刻掌握與分享有關老公的事，非常愛放閃。不過今（10）日卻出事了，她透露金英敏特地從韓國扛出國的30罐泡菜，竟遭到海關沒收，慘上加慘的是，她好不容易在台北的家發現唯一的泡菜，仔細一看「過期了」，實在太悲劇了，讓金英敏淚灑金浦機場。
記者蔡依庭／綜合報導
天心與韓籍老公金英敏結婚7年，雖然大部分的時間是遠距離，但只要天心一有空就會飛去韓國陪老公，逢年過節也幾乎都是在韓國渡過，相當融入男方家庭。天心出了名的藏不住愛，樂於分享與老公生活的點滴。她今在IG表示，金英敏扛了每日必需品30罐泡菜出國，竟遭到海關盤查，「帶那麼多泡菜罐頭是要做什麼」？金英敏老實回答：「30天的旅行，一天一罐。」未料還是受到無情對待，泡菜全部被沒收。
天心事後補充海關表示5、6罐還行，30量太多了，她笑說：「但為什麼1罐都不留給他。」她雖然心疼，但不改幽默個性：「如果此刻看到有個男人正哭泣著行走在金浦機場，是的，那是我先生，剛剛被沒收走所有的罐頭。」不過老婆還是有想彌補金英敏受傷的心靈，只是天不從人願，天心在家中翻到唯一一包泡菜，「太好了，台北家裡還留有一包金先生的愛」，但一翻面原來已是過期品，讓她忍不住假開心：「過期，太棒了。」