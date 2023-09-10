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「1坪換1坪」被批趁火打劫！基泰總座說原委　預售想解約從寬認定

▲針對向基泰大直建案主要受損戶提出「1坪換1坪」的重建條件，被外界批評是趁火打劫，總經理馮先勉今（10）日在記者會上說明原委。（圖／記者葉政勳攝）
▲針對向基泰大直建案主要受損戶提出「1坪換1坪」的重建條件，被外界批評是趁火打劫，總經理馮先勉今（10）日在記者會上說明原委。（圖／記者葉政勳攝）

記者顏真真／台北報導

基泰建設「基泰大直」建案因施工不慎，導致周圍有民房塌陷與傾斜，基泰建設今（10）日召開重訊記者會，對於基泰被發現在發放慰問金，遞出「1坪換1坪」的合作興建意向書，被批是趁火打劫，總經理馮先勉表示，當初這25戶主要受損戶有9成同意一起合建，當時條件每坪換不到0.7坪，現在基於負責、賠償態度，才會提出「1坪換1坪」，等於重蓋給他們，不用出錢舊屋換新屋，卻被說成趁火打劫，即便現在有7成受損戶希望與基泰合作重建，也很感謝他們的支持，因怕再度惹議，交由台北市政府主導，「我們不會表意見」，但會一定會負責到底。

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基泰董事長陳世銘今日與總經理馮先勉一同出席在證交所的重訊記者會，陳世銘一開始就鞠躬致歉，但在宣布請辭董事長職務後，隨即快閃走人，留下馮先勉針對大直建案鄰損的處理情況及理賠方案，提出說明。

對於基泰事發後，在發放慰問金，也給主要受損戶一份「1坪換1坪」的合作興建意向書，遭外界批評根本是趁火打劫。馮先勉解釋說，其實，當初要蓋「基泰大直」建案時，這25戶主要受損戶也希望一起蓋，有9成都與基泰有簽合建契約，但最後沒蓋成，主要是少數住戶不同意，但這不是重點。

他說，當初給的合建條條是每坪換不到0.7坪，只是因在發送慰問金時，當初簽合建同意契約的受災戶，還是希望基泰可以處理重建，因此，基於負責及賠償心理，才會提出「1坪換1坪」等條件，重建蓋給他們，不用出錢舊屋換新屋，如此負責的作法，卻被說是趁火打劫，因此基泰決定停下來。

馮先勉表示，即便在外界強大壓力之一止，昨日25戶主要受損戶閉門開會，也已有超過7成住戶表達仍願意與基泰合作的意願，他也很感謝他們的支持與信任，但為避免再遭誤會，未來仍要由台北市政府、住戶與基泰3方共同協商討論後，再行決定後續方案。雖然這過程基泰不會再表示意見，「我們是配合單位」，但不管最後決議是什麼，「我們都會配合，一定負責到底」，若最後要由基泰主導，也一定會還受災戶最好的房子。

對於「基泰大直」建案有預售戶想解約，馮先勉強調，公司將依契約約定處理，但會「從寬認定」。目前預估最大退戶預收房地款為2.28億元，依據國際財務報導準則的處理，該預收房地款將不影響公司年度損益。

至於建案全面停工，對基泰建案後續銷售影響，他說，基泰將盡力配合主管機關北市府的調查，將在市府監督下，由第三方公正團體鑑定，安全無虞，再申請復一，也會盡快使基泰大直以外的建案先行開工，因幾無餘屋需要銷售，尚不致影響公司的財務調度。


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