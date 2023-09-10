「1坪換1坪」被批趁火打劫！基泰總座說原委　預售想解約從寬認定

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對於基泰事發後，在發放慰問金，也給主要受損戶一份「1坪換1坪」的合作興建意向書，遭外界批評根本是趁火打劫。馮先勉解釋說，其實，當初要蓋「基泰大直」建案時，這25戶主要受損戶也希望一起蓋，有9成都與基泰有簽合建契約，但最後沒蓋成，主要是少數住戶不同意，但這不是重點。
他說，當初給的合建條條是每坪換不到0.7坪，只是因在發送慰問金時，當初簽合建同意契約的受災戶，還是希望基泰可以處理重建，因此，基於負責及賠償心理，才會提出「1坪換1坪」等條件，重建蓋給他們，不用出錢舊屋換新屋，如此負責的作法，卻被說是趁火打劫，因此基泰決定停下來。
馮先勉表示，即便在外界強大壓力之一止，昨日25戶主要受損戶閉門開會，也已有超過7成住戶表達仍願意與基泰合作的意願，他也很感謝他們的支持與信任，但為避免再遭誤會，未來仍要由台北市政府、住戶與基泰3方共同協商討論後，再行決定後續方案。雖然這過程基泰不會再表示意見，「我們是配合單位」，但不管最後決議是什麼，「我們都會配合，一定負責到底」，若最後要由基泰主導，也一定會還受災戶最好的房子。
對於「基泰大直」建案有預售戶想解約，馮先勉強調，公司將依契約約定處理，但會「從寬認定」。目前預估最大退戶預收房地款為2.28億元，依據國際財務報導準則的處理，該預收房地款將不影響公司年度損益。
至於建案全面停工，對基泰建案後續銷售影響，他說，基泰將盡力配合主管機關北市府的調查，將在市府監督下，由第三方公正團體鑑定，安全無虞，再申請復一，也會盡快使基泰大直以外的建案先行開工，因幾無餘屋需要銷售，尚不致影響公司的財務調度。
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