YouTuber「阿神」10/15起永久停更 粉絲淚目：再見了永久的神！
擁有超過300萬訂閱的知名遊戲YouTuber 阿神，今（10）日在臉書、推特上宣布「阿神頻道10月15日起永久停止更新」，消息來得突然，但阿神也提到這件事已經放在心裡一段時間了。感覺應該是經過深思熟慮後的決定，至於是轉換跑道，或是有其他規劃，預計今晚會直播說明。消息一出引起不少人譁然，紛紛留言「感謝阿神陪伴長大」。
記者周淑萍/綜合報導
以《Minecraf》聞名的YouTuber阿神，2021年就宣布要結束長達11年「日更」全職YouTuber的生涯，但即便如此依舊並定時的上傳影片，但今（10）日阿神用黑底白字慎重地宣布「阿神頻道10月15日起永久停止更新」。但會用什麼樣的形式，目前尚未透露，預計今晚會有更近一步的說明。阿神從17歲開始就開始上傳自己的遊戲影片，並維持「日更」的頻率，可說是YouTuber最強公務員了，2021年半退後，人氣依舊不減，訂閱更是一舉衝破300萬訂閱，目前擁有309萬訂閱，5045部影片，相當驚人！
阿神宣布頻道永久停更，讓不少人相當不捨，淚目留言「我的回憶裡有阿神非常幸福、希望這是假」、「童年的神要退役了」。有大量粉絲留言感謝「辛苦了，謝謝阿神為所有人帶來美好的童年。」、「從國小看到出社會，感謝阿神的陪伴」、「感謝我的青春都是你」、「再見了，童年的神」。同為大型YouTuber的阿滴也留言祝福他「一切順心！」有人說到要去「探望」他，阿神笑笑回應「我聽起來像是要掛掉了嗎？哈哈」似乎心情不算太壞。