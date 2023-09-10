2024年G20峰會巴西登場 魯拉：蒲亭出席不會被捕
（中央社新德里9日綜合外電報導）巴西總統魯拉今天表示，俄羅斯總統蒲亭如果出席明年在巴西里約熱內盧（Rio De Janeiro）舉辦的20國集團（G20）峰會，他在巴西將不會被捕。
文／中央社
路透社報導，魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）出席在印度首都新德里舉行的20國集團會議期間，接受印度新聞節目「第一郵報」（Firstpost）訪問時說，蒲亭（Vladimir Putin）將受邀參加明年的G20峰會。
魯拉表示，他預計將於巴西G20峰會前，出席在俄國舉辦的「金磚國家」（BRICS）開發中國家會議。
魯拉說：「我相信蒲亭可以輕鬆來到巴西…我可以告訴你的是，只要我是巴西總統，蒲亭來到巴西就不可能被捕。」
國際刑事法院（ICC）今年3月對蒲亭發出逮捕令，指控他犯下戰爭罪，非法將數百名兒童帶離烏克蘭。俄國則否認俄軍犯下戰爭罪，也稱沒有強行帶走烏克蘭兒童。
蒲亭已一再缺席國際會議，也沒出席在印度新德里舉行的G20峰會，僅派俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與會。
G20成員國今天通過一項共識聲明，對於譴責俄國在烏克蘭發動戰爭一事避而不談，但呼籲所有國家切勿使用武力來強奪領土。（譯者：紀錦玲/核稿：張茗喧）1120910