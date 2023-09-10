尼克妹遭日本男掀裙性騷！委任律師曝「日警沒立案」 尼克超傻眼
YouTuber「這群人」的成員尼克與家人之前到大阪旅遊，沒想到尼克妹妹竟在大街上遭日本男掀裙性騷擾，後續掀起台日兩國之間的輿論。不料昨（9）日尼克公布最新案情進展，才發現日本警方當時根本沒立案，質疑有吃案嫌疑，消息再度引發討論。
記者潘毅/綜合報導
昨日尼克發出最新影片表示，針對妹妹在日本街頭被騷擾的這件事，近一個月都在努力追究當中，也委任當地律師幫忙處理，沒想到律師到警局詢問之後，才得知「警方當時根本沒把這件事立案，當初您們到警察局作的說明，警方只做了記錄，並未正式開始調查程序，因為當時並無確認犯罪嫌疑人為何人，您們的說明也沒有明確針對何人提出告訴，因此案件基本上目前並未開始任何的調查程序」，之後還得新遞交告訴狀，當地警方才會開始調查。
這現況讓尼克相當傻眼，因為他們當天就已經花三個多小時在跟警方做筆錄，被詢問是否確定要立案時，尼克妹也是堅定表示「確定，我要」。尼克也補充，當時警局也有向警方要「立案編號」，對方則以「日本沒有這個東西」為由搪塞，後來才拿到一組手寫的臨時編號。
在尼克一行人完成委任律師的手續前，也曾透過駐大阪辦事處去關心案件調查進度，當時得到的答案就只有「偵查不公開」，但其實是警方完全未告知其實根本沒立案，如此現況也讓尼克十分無奈。
最後尼克和Ashly也表示，這個月以來一直不斷被外界追問案件進度，甚至還有人質疑他們正常拍片、生活，根本像沒再追究此事。為此尼克也無奈直言「因為根本沒進度」，而人生還是得繼續過。
※【NOWnews 今日新聞
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