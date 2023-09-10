永續海洋貢獻心力！中油石化事業部舉辦林園地區淨灘活動
台灣中油公司石化事業部於今(10)日，在高雄市林園區林園濕地公園，舉辦永續海洋、油你油我」淨灘活動，透過淨灘實際行動，讓員眷重視環保、積極減塑，並落實到日常生活中，為林園地區海洋的永續貢獻心力。
記者黃守作／高雄報導
台灣中油公司石化事業部淨灘活動，是由台灣中油公司副總經理張瑞宗與石化事業部執行長黃三泰共同主持，同仁及眷屬們關心環保，踴躍參與此一淨灘活動，在領取紀念帽、鐵夾、手套等工具後，即投入淨灘活動中。
台灣中油公司副總經理張瑞宗表示，中油公司及石化事業部以企業社會責任(ESG)為經營核心，多年來堅持致力於環保及生態保育，也長期投入鄰里的經濟發展，一定要做林園的好厝邊。
台灣中油公司石化事業部執行長黃三泰說，此次的淨灘活動，除石化事業部外，中油公司煉製事業部、高雄營業處、綠能研究所、興建工程處、永安天然氣廠、南採中心、潤滑油事業部、煉製研究所單位，均有員工及眷屬與會，期盼能將海洋永續的精神傳承下去。
活動現場並安排林園紅樹林保育學會人員，進行濕地公園導覽，並設攤推廣中油咖啡(Cup&Go)，讓參與的員工及眷屬在淨灘活動外，也能欣賞林園濕地風光。