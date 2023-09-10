英雄已踏上不凡的旅程！第八屆移民工文學獎得主出爐

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第八屆移民工文學獎 得獎名單：
*首獎ￚ 玫瑰的回憶/武豔秋(越南)
*評審獎ￚ 打磨：石也能成玉/陳業芳(印尼)
*優選獎ￚ 我是誰/陳孝珍(泰國)、孤獨的故事/莉莉(印尼)、自由/米玲達(菲律賓)
*青少年評審推薦獎ￚ 我是誰/陳孝珍(泰國)、母親/Roniel D. Molina(菲律賓)、冷凍貨櫃/阮日輝(越南)
籌辦本次活動的「英雄旅程」總經理謝易芸表示：「移民工文學獎」是臺灣獨一無二的獎，它兼具了人文、社會關懷與文學性。我們希望透過書寫與反饋，讓社會看見移民工真摯的生命故事，同時鼓勵主流族群與非主流族群彼此對話、理解，產生共感也能藉此豐富臺灣文化的厚度；更希望讓移民工文學獎成為一個在限制之下跨越限制的平台，乘載更多元的聲音。謝謝文化部支持本活動，歡迎更多企業共同推動下一屆的舉辦，實踐社會責任並永續發展，一起打造更美好的臺灣。
贊助本次活動的「雙鴻科技」董事長林育申感性地說：謝謝眾多移民工朋友們在不同領域的付出，造就臺灣今日經濟的繁榮，同時也讓社會文化更多元且豐富。雙鴻科技創立25年來一直秉持「創新、堅持、共榮」為企業核心價值，我們深信一個共榮的社會就是要相互扶持、共享榮耀，相信「利他」的同時也是「利己」；因此希望藉由支持「移民工文學獎」讓他們有機會分享自己人生的經歷，進而讓更多人走入彼此的生命故事，一起打造善的循環。What goes around comes around！
贊助本次活動的「富邦文教基金會」這次特別支持活動中的「青少年評審推薦獎」，總幹事冷彬說明了原因：除了是因為相信「不同世代看待作品的觀點不同，會增加更多討論的面向」外，也認為「對移民工朋友的認識與交流，是建立臺灣成為一個成熟包容的公民社會的重要基礎工程」，因此支持推動移民工文學獎，希望讓更多新世代們能夠更加關注，提高參與度。
屢次協辦此活動的「中央廣播電台」董事長賴秀如表示：長年的多語廣播服務使央廣成為最貼近移民工生活的電台，我們這次投入越、印、泰、緬、菲語的傳播能量，大力宣傳第八屆移民工文學獎，很高興能協助催生出這些精彩的作品，未來更希望能把這些故事改編成廣播劇在央廣播出，使移民工的「聲音」讓更多人聽見。
同樣屢次支持並協辦此活動的「國立臺灣文學館」館長林巾力表示：國立臺灣文學館非常榮幸受邀參與此次移民工文學獎。我們看到很多新移民、移工用自己的語言所寫出的動人故事，這些作品，不僅豐富了臺灣的歷史與文化，更是臺灣文學的重要篇章。
「第八屆移民工文學獎」頒獎典禮9月10日在國立臺灣博物館本館1樓大廳舉行，典禮特別聘請來自菲律賓的新住民黃琦妮擔任主持人，開場則請來新住民與新二代組成的「鳴南樂團」表演越南民謠；加上現場齊聚各國得獎者與陪同出席觀禮的親朋好友們，讓整場典禮充滿了濃厚的南洋人文氛圍，也充分詮釋了移民工文學獎所傳達的多元融合精神。會後各界一致肯定這個有意義的文學獎活動，也紛紛表示願意支持、協助活動再繼續辦下去。