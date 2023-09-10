五件必知小事！泰國男星Bright風靡全球　轟動程度前所未見

英雄已踏上不凡的旅程！第八屆移民工文學獎得主出爐

▲「第八屆移民工文學獎」結果揭曉，本屆徵文對象是在臺灣或曾經在臺灣生活之移工、新住民、新住民子女，以越南文、印尼文、泰文、緬甸文、菲律賓文等書寫。（圖／第八屆移民工文學獎提供）
▲「第八屆移民工文學獎」結果揭曉，本屆徵文對象是在臺灣或曾經在臺灣生活之移工、新住民、新住民子女，以越南文、印尼文、泰文、緬甸文、菲律賓文等書寫。（圖／第八屆移民工文學獎提供）

國際中心楊智傑／綜合報導

隨著「九槍」、「八尺門的辯護人」等探討移工議題的影視作品在國內、外引起熱議與迴響，移民工也成為近期大眾關注的焦點之一；而令人期待多時的「第八屆移民工文學獎」結果也終於揭曉，本屆徵文對象是在臺灣或曾經在臺灣生活之移工、新住民、新住民子女，以越南文、印尼文、泰文、緬甸文、菲律賓文等書寫，題材不拘，(中譯後)3000字以內的作品。本屆統計共徵得195件作品(印尼85件、越南49件、菲律賓42件、泰國12件、緬甸7件)，初選有33件入圍，經過激烈競爭後，決選結果選出了7件得獎作品，「首獎」獎金10萬元，作品將被列為劇本開發、「評審獎」獎金8萬元、「優選獎」獎金2萬元、「青少年評審推薦獎」獎金2萬元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
第八屆主辦單位「英雄旅程」是以故事創意為核心的專業劇本開發品牌，評審團特別邀請金鐘影帝吳慷仁與「八尺門的辯護人」編劇暨導演唐福睿加入，請他們以演、編、導的角度來評選，的確發掘了不少敘事完整、視覺感強烈，適合開發影視化的作品。加上前文化部長暨作家龍應台、「南洋台灣姊妹會」創辦人暨政大教授夏曉鵑、「季風帶文化」創辦人林韋地等人的專業評審，出線的所有作品都是一時之選，篇篇佳作。觀察得獎作品的主題，分布於親情、愛情、對人生的迷惘與生活的抒發，甚至是複雜的身分認同等面向；而相較於以往，本屆作品較特別的是菲律賓題材多元，越南參加者多為學生，泰國和緬甸的作品較生活化，印尼作品題材則大多與長照有關。

第八屆移民工文學獎 得獎名單：

*首獎ￚ 玫瑰的回憶/武豔秋(越南)
*評審獎ￚ 打磨：石也能成玉/陳業芳(印尼)
*優選獎ￚ 我是誰/陳孝珍(泰國)、孤獨的故事/莉莉(印尼)、自由/米玲達(菲律賓)
*青少年評審推薦獎ￚ 我是誰/陳孝珍(泰國)、母親/Roniel D. Molina(菲律賓)、冷凍貨櫃/阮日輝(越南)

籌辦本次活動的「英雄旅程」總經理謝易芸表示：「移民工文學獎」是臺灣獨一無二的獎，它兼具了人文、社會關懷與文學性。我們希望透過書寫與反饋，讓社會看見移民工真摯的生命故事，同時鼓勵主流族群與非主流族群彼此對話、理解，產生共感也能藉此豐富臺灣文化的厚度；更希望讓移民工文學獎成為一個在限制之下跨越限制的平台，乘載更多元的聲音。謝謝文化部支持本活動，歡迎更多企業共同推動下一屆的舉辦，實踐社會責任並永續發展，一起打造更美好的臺灣。

贊助本次活動的「雙鴻科技」董事長林育申感性地說：謝謝眾多移民工朋友們在不同領域的付出，造就臺灣今日經濟的繁榮，同時也讓社會文化更多元且豐富。雙鴻科技創立25年來一直秉持「創新、堅持、共榮」為企業核心價值，我們深信一個共榮的社會就是要相互扶持、共享榮耀，相信「利他」的同時也是「利己」；因此希望藉由支持「移民工文學獎」讓他們有機會分享自己人生的經歷，進而讓更多人走入彼此的生命故事，一起打造善的循環。What goes around comes around！

贊助本次活動的「富邦文教基金會」這次特別支持活動中的「青少年評審推薦獎」，總幹事冷彬說明了原因：除了是因為相信「不同世代看待作品的觀點不同，會增加更多討論的面向」外，也認為「對移民工朋友的認識與交流，是建立臺灣成為一個成熟包容的公民社會的重要基礎工程」，因此支持推動移民工文學獎，希望讓更多新世代們能夠更加關注，提高參與度。

屢次協辦此活動的「中央廣播電台」董事長賴秀如表示：長年的多語廣播服務使央廣成為最貼近移民工生活的電台，我們這次投入越、印、泰、緬、菲語的傳播能量，大力宣傳第八屆移民工文學獎，很高興能協助催生出這些精彩的作品，未來更希望能把這些故事改編成廣播劇在央廣播出，使移民工的「聲音」讓更多人聽見。

同樣屢次支持並協辦此活動的「國立臺灣文學館」館長林巾力表示：國立臺灣文學館非常榮幸受邀參與此次移民工文學獎。我們看到很多新移民、移工用自己的語言所寫出的動人故事，這些作品，不僅豐富了臺灣的歷史與文化，更是臺灣文學的重要篇章。

「第八屆移民工文學獎」頒獎典禮9月10日在國立臺灣博物館本館1樓大廳舉行，典禮特別聘請來自菲律賓的新住民黃琦妮擔任主持人，開場則請來新住民與新二代組成的「鳴南樂團」表演越南民謠；加上現場齊聚各國得獎者與陪同出席觀禮的親朋好友們，讓整場典禮充滿了濃厚的南洋人文氛圍，也充分詮釋了移民工文學獎所傳達的多元融合精神。會後各界一致肯定這個有意義的文學獎活動，也紛紛表示願意支持、協助活動再繼續辦下去。

70%移工因照顧失智症心力交瘁！民團推全台首創外籍看護線上系統

不滿私人仲介層層剝削　移工親揭露「仲介鬼故事」

盼外籍漁工免被剝削！影集「八尺門」成縮影　移工現身連署

控訴私人仲介制度剝削移工　台灣移工聯盟：不如燒錢給好兄弟

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞