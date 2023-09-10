梁朝偉想上車躲記者！被劉嘉玲「抓住衣角」　影帝乖乖站好拍照

藍心湄聽不下去了！喊話王力宏別胡說　脫口「再說就跳下來打他」

▲藍心湄（右三）建議王力宏演唱會上多唱歌，不要胡說八道。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲藍心湄（右三）建議王力宏演唱會上多唱歌，不要胡說八道。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者吳雨婕／台北報導

王力宏今（10） 日演唱會迎來第二天，繼昨日來場的嘉賓有影后徐楓、黃嘉千、黑人（陳建州）、范范（范瑋琪）夫妻等，今天來觀賞的嘉賓同樣眾星雲集，有朱延平、蔡康永、王偉忠、林宥嘉、方文山、柴智屏、王治平、張小燕、蕭亞軒、藍心湄、陳美鳳等人。藍心湄在演唱會開始前接受訪問時，提到希望王力宏不要胡說八道了，因此半開玩笑半認真的說：「如果他（王力宏）再說些有的沒的，我就跳下來打他。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
藍心湄表示，很開心今天老朋友又聚在一起，她也稱讚王力宏是一個很棒的歌手，也是很厲害的創作歌手，與藍心湄一起來的陳美鳳也透露，謝謝王力宏能邀請她來參與演唱會。蔡康永提到，私下有關心過王力宏，也珍惜他的才華，「希望他展現他的才華，讓大家看到他的才華。」

▲張小燕、蕭亞軒、林宥嘉、藍心湄、陳美鳳等藝人都來觀賞王力宏的演唱會。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲藍心湄（右三）、陳美鳳（左二）等藝人都來觀賞王力宏的演唱會。（圖／記者鄭孟晃攝）
王力宏昨天在演唱會上，似乎是分享婚變以來的心情，脫口：「真相不重要，流量最重要。」對此，藍心湄開玩笑的說，看到昨天的演唱會片段，知道了今天自己的功能，「我的功能就是讓他不要胡說八道了，他不知道自己在講什麼，把歌唱好唱滿就好，聽到他講那些話，真的『加冷筍』，如果他再說些有的沒的，我就跳下來打他。」意思是沒事不要說一些話去招惹人。

邱瓈寬在開唱前，來到媒體室時，趕緊替藍心湄的話緩頰，她表示藍心湄覺得王力宏很倒霉，講話很容易被誤解，說什麼都會被誤會。

▲張小燕、蕭亞軒、林宥嘉、藍心湄、陳美鳳等藝人都來觀賞王力宏的演唱會。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲蕭亞軒觀賞王力宏的演唱會。（圖／記者鄭孟晃攝）

王力宏唱到一半突「五體投地」！跪謝全場歌迷　感激影后徐楓力挺

王力宏演唱會上哽咽喊「真相不重要」　自我打氣重新開始

王力宏攻蛋！邱瓈寬就怕他開口　揭開唱壓力大到想死

王力宏5度攻蛋！成龍、林志玲送大禮祝福　黑人范范夫妻現身了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞