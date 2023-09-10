藍心湄聽不下去了！喊話王力宏別胡說 脫口「再說就跳下來打他」
王力宏今（10） 日演唱會迎來第二天，繼昨日來場的嘉賓有影后徐楓、黃嘉千、黑人（陳建州）、范范（范瑋琪）夫妻等，今天來觀賞的嘉賓同樣眾星雲集，有朱延平、蔡康永、王偉忠、林宥嘉、方文山、柴智屏、王治平、張小燕、蕭亞軒、藍心湄、陳美鳳等人。藍心湄在演唱會開始前接受訪問時，提到希望王力宏不要胡說八道了，因此半開玩笑半認真的說：「如果他（王力宏）再說些有的沒的，我就跳下來打他。」
記者吳雨婕／台北報導
藍心湄表示，很開心今天老朋友又聚在一起，她也稱讚王力宏是一個很棒的歌手，也是很厲害的創作歌手，與藍心湄一起來的陳美鳳也透露，謝謝王力宏能邀請她來參與演唱會。蔡康永提到，私下有關心過王力宏，也珍惜他的才華，「希望他展現他的才華，讓大家看到他的才華。」
王力宏昨天在演唱會上，似乎是分享婚變以來的心情，脫口：「真相不重要，流量最重要。」對此，藍心湄開玩笑的說，看到昨天的演唱會片段，知道了今天自己的功能，「我的功能就是讓他不要胡說八道了，他不知道自己在講什麼，把歌唱好唱滿就好，聽到他講那些話，真的『加冷筍』，如果他再說些有的沒的，我就跳下來打他。」意思是沒事不要說一些話去招惹人。
邱瓈寬在開唱前，來到媒體室時，趕緊替藍心湄的話緩頰，她表示藍心湄覺得王力宏很倒霉，講話很容易被誤解，說什麼都會被誤會。