王鴻薇赴基泰大直揮手燦笑 謝佩芬轟：笑得令人心裡發寒
台北市中山區「基泰大直」工地發生重大工安事故，市長蔣萬安昨日赴現場說明最新處理進度時，卻被媒體發現立委王鴻薇在旁露出笑容並揮手致意。對此民進黨立委參選人謝佩芬今（10）日痛批，搞得像粉絲見面會一樣，試問民眾的擔憂王鴻薇有感受到嗎，「沒有，王鴻薇一直笑，笑得我們心裡都發寒」。
記者陳威叡／台北報導
基泰大直工地重大工安事故造一旁民宅塌陷，而國民黨立委王鴻薇先是被爆出曾收受基泰建設兩筆政治獻金，此外日前赴現場開直播時燦笑也引發熱議，未料蔣萬安昨日再赴現場說明最新處理進度時，王鴻薇在蔣萬安身旁，有別於在場人士神情嚴肅，王又再度露出笑容揮手，引發熱議。
「笑到你心裡發寒！」對此謝佩芬表示，大直建案導致民宅下陷，周遭居民人心惶惶，台北市副市長李四川更是神情嚴肅，深怕意外更加擴大。但該選區立委王鴻薇，卻是在去現場時對著直播鏡頭燦笑，跟市長蔣萬安面對媒體鏡頭時又繼續燦笑，搞得像自己的粉絲見面會。
謝佩芬指出，試問王鴻薇是否有感受到民眾的擔憂，「沒有，王鴻薇一直笑，笑得我們心裡都發寒」，批評台北不需要這種沒血沒淚的立委，而是需要把人民放在心上的立委。