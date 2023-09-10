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楊貴媚、喜翔《有生之年》吵翻天　連吳慷仁都不放過「把你掐死」

▲楊貴媚、喜翔在《有生之年》飾演愛吵架夫妻，還想掐死兒子吳慷仁。（圖／八大提供）
▲楊貴媚、喜翔在《有生之年》飾演愛吵架夫妻，還想掐死兒子吳慷仁。（圖／八大提供）

記者蔡依庭／綜合報導

吳慷仁、張榕容、鄭元暢、楊貴媚、喜翔、孫可芳等人主演八大、TVBS新影集《有生之年》即將首播，最近花絮陸續曝光，其中有一場吳慷仁和戲裡媽媽楊貴媚上演重頭戲，楊貴媚一句，「我若知道你長大這麼笨，小時候就把你掐死」，令人揪心。談到主要場景「高家」，楊貴媚形容拍攝過程像洗三溫暖，房子很小非常熱，不能開空調、不能開電風扇，衣服裡面全是濕的。

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▲吳慷仁在劇中得不到媽媽的關愛。（圖／八大提供）
▲吳慷仁在劇中得不到媽媽的關愛。（圖／八大提供）
吳慷仁劇中離家2年後突然回來，見到爸媽從早到晚都在吵，楊貴媚、喜翔詮釋的這對吵架夫妻，自然又真實，三不五時大小聲也成了家常便飯的事。楊貴媚透露，主角家空間狹小是導演刻意的安排，「讓這個家人看起來很緊密的在一起，可能也黏太緊了，所以每一個都想要往外跑，但是，在外面沒那麼順遂時，最後又會回到家裡」。

▲喜翔私下不是愛吵架的男人。（圖／八大提供）
▲喜翔私下不是愛吵架的男人。（圖／八大提供）
喜翔和楊貴媚劇中吵翻天，個性漂丿的他，和另一半相處幾乎不吵架，認為和平在一起、和平分手，將來都是一輩子的朋友。楊貴媚談到《有生之年》拍攝過程的難度考驗，因為空間小、鏡頭距離近，稍稍一不小心，可能就沒有到正確的拍攝位置上，所以很難一次OK，「演員之間有時候忘詞，是因為太熱抓狂」。但整體而言，她認為過程都是氣氛歡樂。《有生之年》9月17日起，每週日晚間8點在八大戲劇台首播。

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