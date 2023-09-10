中正紀念堂轉型挨批停滯　政院：全盤考量尋求最大轉型機會

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林子倫說明，「中正紀念堂轉型推動專案小組」會報民間3位委員於媒體投書，關切中正紀念堂轉型議題相關工作進度推展，行政院表達感謝，並將透過會報及專案小組等相關機制，持續聽取各方意見、整合執政團隊立場，以最謹慎的方式全盤考量，務實尋求最大轉型機會。
林子倫表示，今年3月30日院長陳建仁主持「行政院推動轉型正義會報」第2次會議時表示，民主時代應以「去個人崇拜」、「去威權化」為基本走向。依此原則，政院已於會報下籌設中正紀念堂轉型專案小組，由副院長鄭文燦擔任主持人、政委羅秉成擔任副主持人，並由文化部長、內政部長與今日投書的3位會報民間委員共同組成，並由文化部擔任專案小組幕僚機關。
林子倫說明，專案小組於5月底進行討論，充分交換意見，並責成文化部就中正紀念堂組織定位、轉型正義基本價值與策略思維，參照各方意見提出轉型方案，規劃中正紀念堂的轉型原則，與外界溝通。
林子倫表示，行政院推動轉型正義的決心及立場與民間委員並無二致，總統蔡英文與院長昨日出席權利回復基金會主辦平復國家不法及名譽回復證書頒發典禮，致詞均強調轉型正義工作不能停，政府將持續推動落實相關工作，總統在聽取受難者及家屬期待後，也已指示希望任期結束前轉型正義工作能再有所推進。
林子倫指出，目前除中正紀念堂園區轉型規劃刻正辦理中，其餘涉及轉型正義法制完備等各項業務推動，行政院也將加速進行，並持續透過會報相關機制，強化督導、統合各部會主責各項轉型正義業務落實執行。