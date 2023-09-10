1圖看懂一週天氣！雨神請假5天「終於放晴」 週末全台再變天
台灣近期天氣受低壓帶影響，各地幾乎一整週都有午後雷陣雨，不過中央氣象局表示，明（11）日水氣終於減少，各地一直到週五（9月15日）都是多雲到晴的天氣，山區、中南部平地雖然仍容易有午後雷陣雨，但整體強度會減緩許多，週末兩天（9月16日至9月17日）水氣則會再增多，降雨機率提高，詳細天氣預報氣象局將持續觀察並提供。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局說明，本週一至週五各縣市大多時間回歸多雲到晴，但是各山區、中南部午後仍有局部雷陣雨，花東、南部也偶有零星短暫陣雨，外島部分，澎湖明日有些短暫雨，週二至週四（9月12日至9月14日）天氣較穩定，金門、馬祖週三（9月13日）前為多雲到晴，週四後水氣增多。
除了降雨減緩外，中央氣象局也提及，本週各地白天感受都偏暖熱，高溫都落在攝氏30至33度，夜間和清晨體感則叫舒適，低溫約攝氏23至25度。
氣象局提醒，週六、下週日水氣稍增多，提醒民眾外出要攜帶雨具，屆時南部、花東降雨機率大幅提高，整天都要留意短暫陣雨，其它各地也轉為容易有午後雷陣雨的天氣型態，外島的澎金馬也將轉為短暫陣雨的天氣。
後期天氣系統及水氣多寡仍有變化，
請多留意最新的預報資訊唷！