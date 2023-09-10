冷氣「省電10%方法」曝！台電認證：效率大提升　很多機器也適用

1圖看懂一週天氣！雨神請假5天「終於放晴」　週末全台再變天　

▲經過連續一週的低壓帶影響，明日起各地天氣轉為穩定，高溫也略有回升，類似天氣將持續到週五。（圖／記者陳明中攝）
▲經過連續一週的低壓帶影響，明日起各地天氣轉為穩定，高溫也略有回升，類似天氣將持續到週五。（圖／記者陳明中攝）

記者張志浩/綜合報導

台灣近期天氣受低壓帶影響，各地幾乎一整週都有午後雷陣雨，不過中央氣象局表示，明（11）日水氣終於減少，各地一直到週五（9月15日）都是多雲到晴的天氣，山區、中南部平地雖然仍容易有午後雷陣雨，但整體強度會減緩許多，週末兩天（9月16日至9月17日）水氣則會再增多，降雨機率提高，詳細天氣預報氣象局將持續觀察並提供。

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中央氣象局說明，本週一至週五各縣市大多時間回歸多雲到晴，但是各山區、中南部午後仍有局部雷陣雨，花東、南部也偶有零星短暫陣雨，外島部分，澎湖明日有些短暫雨，週二至週四（9月12日至9月14日）天氣較穩定，金門、馬祖週三（9月13日）前為多雲到晴，週四後水氣增多。

▲氣象局表示，明日起水氣減少至週五，各地天氣回歸多雲到晴，不過週末水氣又增多，降雨機率也相對提高。（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局表示，明日起水氣減少至週五，各地天氣回歸多雲到晴，不過週末水氣又增多，降雨機率也相對提高。（圖／中央氣象局提供）
除了降雨減緩外，中央氣象局也提及，本週各地白天感受都偏暖熱，高溫都落在攝氏30至33度，夜間和清晨體感則叫舒適，低溫約攝氏23至25度。

氣象局提醒，週六、下週日水氣稍增多，提醒民眾外出要攜帶雨具，屆時南部、花東降雨機率大幅提高，整天都要留意短暫陣雨，其它各地也轉為容易有午後雷陣雨的天氣型態，外島的澎金馬也將轉為短暫陣雨的天氣。

後期天氣系統及水氣多寡仍有變化，

請多留意最新的預報資訊唷！

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