FIBA世界盃／美國隊118:127不敵加拿大！苦吞2連敗　連銅牌都沒有

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天開賽之後，美國和加拿大打得激烈，過往不以得分效率見長的Dillon Brooks，今天手感火燙，開賽連投連中，上半場9投7中、攻下21分，帶領加拿大以58:56領先2分進入中場。
易籃再戰後，Brooks馬上就上籃得2分，彷彿如入無人之境，分差持續被拉開，第三節打完加拿大已經手握9分領先。末節，美國隊由守轉攻，Anthony Edwards抄截後助攻Tyrese Haliburton命中三分球、接著Sustin Reaves也在轉換中上籃得分、Mikal Bridges抄截快攻，讓比賽回到原點，雙方戰成94:94平手。
接著兩隊開始拉鋸，在102:103落後時，Bridges命中關鍵三分，讓美國取得2分超前，加拿大則靠著今天發揮出色的Brooks在比賽剩下1分12秒時的兩次罰球扳平。
關鍵時刻，Alexander展現球星價值，在最後34秒命中後撤步跳投，讓加拿大以109:107領先，隨後Edwards跳投沒進，美國隊被迫犯規，Brooks再度兩罰全中，加拿大4分領先，眼看就要拿下勝利。
但此時讓人意想不到的事情發生，美國隊最後一攻，Bridges製造犯規站上罰球線，他第一罰命中，第二罰沒進，但自己搶到進攻籃板，並且隨後在只剩0.2秒時命中追平三分球，比賽進入到延長賽。
雖然錯失在正規時間贏得比賽的機會，但加拿大並未氣餒，延長賽依舊全力搶攻，Alexander後撤步三分球命中，讓球隊領先到5分。美國隊追分時期，Brooks用跳投和罰球給予對手重傷害，進入最後1分鐘，加拿大領先到9分，勝負也大致底定。
美國隊上一屆世界盃拿下第7名，國內掀起巨大的批評聲浪，未料這一屆雖然說要復仇奪冠，但又在單屆賽事吞下3敗，分別輸給立陶宛、德國和加拿大，最終只有第4名，連兩屆無緣冠軍。