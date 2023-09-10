談董座請辭哽咽哭了！基泰總座駁神隱、門神說 現先談賠償再究責
基泰建設「基泰大直」建案因施工不慎，導致周圍有民房塌陷與傾斜，在事發2天後，基泰董事長陳世銘今（10）日在證交所召開重訊記者會，一現身就三度鞠躬致歉，隨後宣布請辭董事長，然後就快閃離開，留下總經理馮先勉主持。只是，在談到董事長請辭時，馮先勉一度情緒湧上心頭，鼻酸哽咽，還拿出手帕拭淚，也駁斥外界的神隱、門神說，強調9月7日當晚就在台北市副市長李四川旁邊，強調現階段先救災，先把受災戶最關心的事情解決，下階段就會究責，等鑑定報告出來，誰該負責就負責，現在談究責沒人聽得進去。
記者顏真真／台北報導
對於基泰高層被批評，從「基泰大直」建案出事後就一直神隱，馮先勉指出，他9月7日當晚就在現場了，而且還在副市長李四川旁邊，今天上午還跟他報告這事情事情，第一時間他和基泰同仁都在現場，沒有神隱，現在還在72小時黃金處理時間內，這次大直建案主角是25戶主要受災戶，房子垮了沒地方住，每樣都要大量人力去協助、溝通與安置，要把精力先解決這些主要受災戶的問題 ，而非「觀眾」的問題，現在可以出來說明，是因 最大損害已控制住了。
至於董事長陳世銘宣布請辭，外界也關切將由誰接任？對此，馮先勉說，董事長已表達負責之意，「他是建築師、又是博士，基泰創立時他是總經理，一生事業都在這裡」，講到這裡時，馮先勉突然停頓、情緒湧現，鼻酸哽咽表示「接下可能董事的事是董事會決定，總經理可能不能決定這件事。」說完後，他還拿出手帕擦拭眼角，發問媒體還詢問他「總經理還好嗎？」
對於外界質疑基泰用政治獻金找門神，馮先勉今日也表示，這些名單上的立委、議員，「我一個見面都沒見面過」，基泰捐贈政治獻金，只是支持正向的民意代表，至於名單是怎麼產生的？選舉時包括顧問、同仁也都會推薦，給的錢很少，只是表達我們的心意，覺得對社會需要增加溫暖，減少對立，增加一些力量。
至於其他受災戶，他說，由於是零星案，北市府覺得鑑定安全無虞就可以回去，這部分災損金額不會太大，北市府收到受災戶意見及想法後，會跟基泰說，目前知道的是有1、2戶表達不想再回去住，若市府要求補貼租金等，只要北市府決定，基泰沒有不配合的事。
當然，馮先勉也強調，現階段還是先救災，先把受災戶最關心的事情解決，下階段就會究責，等鑑定報告出來，誰該負責就負責，現在談究責沒人聽得進去。