美智庫憂勝選釀利益「危險結果」 郭台銘：我最有經驗也做最好
美國軍事智庫「戰爭研究所」分析，從美國利益角度而言，與其他三位候選人相較，鴻海創辦人郭台銘的勝選，對美國利益是「最危險的結果」。對此，郭台銘今（10）日回應，標題下得過重，但內容不是如標題所言。他也強調，身為企業人，他的當選與出線，對美國經歷利益最大化，他是最有經驗也能做最好的。
記者翁子竣／台北報導
郭台銘今晚間穿著中華台北隊帽子、衣服，前往北市天母棒球場觀看U18世界盃棒球賽。對於美國智庫認為若郭台銘當選，對美國利益是「最危險的結果」。郭入場前受訪說，他看了英文全文，標題比較聳動，內容並不是如標題所言。
郭台銘指出，客觀看待裡面內容，評論重點在於這次台灣大選，對於經濟是一個很重要的課題。他直言，「目前看來標題是有點下得過重了」，該評論其中有一段話也提到，支持且贊成兩岸用和平、直接方式對話，也是一個持平的看法。
郭台銘強調，他做為一個企業家，跟美國一起做生意40幾年，他在謀求的是作為企業人、工業人的「雙贏策略」，美國經濟利益最大化，是美方最重要且關注的，他40幾年來從事台美貿易、工業、科技產業，在發展過程中扮演重要角色的人，其當選與出現對美國經濟利益最大化，「我是最有經驗，也能做最好的。」