基本工資明年又漲！這群人苦嘆「根本變相扣薪」 眾反揭殘酷現況
勞動部日前正式拍板，自2024年元旦起，台灣勞工每月基本工資由新台幣26,400元調整至27,470元，調升1,070元，調幅約為4.05%，消息引發兩極看法，更有「1族群」認為「自己反而被變相扣薪」，理由曝光也遭到另一派民眾以實際情境反駁。
記者潘毅/綜合報導
一位鄉民在論壇PTT上提到，最近與朋友討論到明年基本薪資調漲4％的話題時，對方無奈表示「調基本薪資=物價又跟著漲一波=領4至5萬薪水的人薪水又沒漲」，覺得自己體感根本是被變相扣薪，這說法雖然讓原PO覺得有點詭異，但卻又說不出哪裡能反駁。
貼文曝光後，立刻引出不少苦主表示：「實質薪資問題，這幾年提升最大受益者反而是外籍勞工」、「不是領底薪的人，根本沒感覺」、「中產階級越來越窮」、「降物價房價才有用，其他都是假動作」。
不過根據主計總處在今年6月時公布的數據顯示，2023年1到4月消費者物價指數（CPI）年增率為2.54%，實質經常性薪資與總薪資皆呈現負成長，實質總薪資年減達0.56%，創下7年來的首度負成長。
因此也有一派鄉民提出反駁論點：「現在是物價跑在加薪前才失衡」、「不調薪資，物價也會漲吧」、「不調薪資更慘阿」、「不調薪物價也會照樣漲，理由是通膨阿」。