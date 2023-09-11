台灣有事非別人事！中國壓力漸增　野島剛：應作為日本的他山之石

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在10日由青鳥書店舉辦的「注目作家展Ｘ野島剛」《旁觀者清不清？日本人解讀的台灣、香港與中國》新書發表會上，野島剛透露，寫《中國的執念》一書的動機，其實與台灣和香港的局勢有關。過去身為台灣專家的他一年內會受邀演講5、6次，且大多都是在大學校園進行，但近來卻收到了許多企業演講邀請，「因為他們要考慮，要不要投資台灣的案子，他們要評估未來5年、10年台灣的安全。」除了日本企業之外，也有在日外國機構，也來找他詢問「台灣有事」的風險高低。
野島剛認為，應該要透過台灣跟香港去了解中國，於是用這個概念來寫書。野島剛指出，近來在台灣以及香港發生的事情，對日本來說，已經不是別人的事，甚至可以說，在台灣發生的事情，在未來幾年日本也會發生，因此台灣的經驗應該要當成日本的「他山之石」。
過去野島剛聽到台灣朋友說不能去香港時，他還覺得跟他是日本人沒關係，而在許多日本同行記者或中國研究學者前往中國卻遭到中國調查或遣返後，他才發現並非日本人就會沒關係，但野島剛仍表示「在這個時間點，我也沒有後悔寫了這本書。」
野島剛也以最近福島核廢水引發日中關係緊張一事作為例子，指出中國全面禁止日本的水產品、民間的騷擾電話，行為有點「太超過了」。他表示，中國以經濟、認知戰的方式，對外國施壓，這也讓日本很驚訝、生氣，因為同在世界貿易組織，應該要用同樣的規則來做生意、維持國際關係，不過中國卻用不一樣的方式來對待日本。
野島剛補充稱，「但這樣的事情在台灣早就有了」，像是中國禁止台灣石斑魚、鳳梨等案例，都是政治的問題變成經濟的問題，或者是假新聞飛來飛去，中國用經濟、心理的方式來改變外國的想法，而這個做法在台灣跟香港早就已經出現，「雖然台灣發生的事情不是別人的事情，是我們（日本）的事情，所以我們要更關心台灣、更關心香港。」
野島剛表示，如果在台灣和香港發生的事情，用我們的價值觀來看覺得不對，那應該就要發生抗議，或是向中國提出意見，「如果各個地方沒有結合同盟，或者是用同理的心去理解這些發生的事情，當作沒有關係的話，力道就會不夠，因為中國力量蠻大的。」
在中國壓力逐漸增強的同時，野島剛呼籲，包含日本、韓國在內的東亞各個國家，應該要結盟，共同面對中國的壓力、共同面對中國問題。
野島剛也透過《中國的執念》表達他的憂慮，指出在過去移動自由的情況下，他很享受在兩岸三地工作，也是他一輩子追求的目標，「但我寫了這本書，以後可能就沒辦法到中國或是香港。因為裡面有很多給習近平的尖銳建議。」
野島剛也強調，他並非是要說香港獨立、台灣獨立，只是告訴習近平統治下的中國，「這樣做是不對的。」