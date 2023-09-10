大直民宅坍塌後「神隱」？徐巧芯轟綠營側翼抹黑：早已發表過看法
基泰建設新建案「基泰大直」因為施工不慎，日前造成大直連棟民宅傾斜、坍塌，引發社會大眾關注，但有部分人士質疑，過去對於時事評論一向積極的國民黨台北市議員徐巧芯，在本起事件中竟神隱，對此，徐巧芯今（10）日回應，雖然這起案件不在她的選區，但其實她在不少節目上都有發表看法，並公開支持北市府與議員同事們未來的修法方向。
政治中心/綜合報導
徐巧芯表示，最近媒體報導，綠營有個選戰計畫就是「先毀掉王鴻薇、徐巧芯」，她本來看了覺得這也太可笑，但經過幾天，卻感覺到還真有可能是這麼一回事，細思極恐。
徐巧芯接著表示，綠營側翼開始造謠這幾天大直民宅倒塌事件她「躲起來」，但其實她已經在不少節目上都有發表看法，並持續與議員同事們聯繫、討論未來的修法方向，就是希望能夠以個案推廣到通案，避免類似的事情再發生。
徐巧芯強調，過去也曾經協助過不少居民協調鄰損爭議，她認為除了鄰損的法規要與時俱進，也應該落實建築師查核，並且強制性要求建商加裝地質監測設備，跟北市府能夠連動，提早預警注意；至於綠營的選戰策略，她跟王鴻薇委員見招拆招，會繼續站在前線為人民發聲。這段影片就是證據，側翼想要怎麼抹都沒有用。