「鐵狂想、鍛溶造」太平鐵工藝術節 文化資產園區登場

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勤益科大副校長李鴻濤表示，鐵工藝術與太平有很深的淵源，勤益科大的USR計畫（大學社會責任計畫），肩負數位影音紀錄、邀請年輕人進入場域以及協助社區營造，推廣太平鐵工藝術節成為中部盛事。
太平區公所主任秘書李愛國指出，太平鐵工藝術節已邁入第五屆，透過素人藝術家的作品，期許透過知識或技術交流等形式，將廢材再利用的概念導入產品設計，協助地方創生，提升太平獨特的產業價值，讓地方匯聚更多能量。
近幾年來，台中市已發展成為全台灣機械產業及工具機設計製造產業之核心，尤其太平區工業類就業人口高達43%，以生產機械設備、鋁製品及塑膠製品為主，而工廠大量生產所剩下來的廢材如何再利用，這便是太平鐵工藝術節誕生的契機。
參與本屆鐵工藝術節的素人藝術家包含謝讚丁、蕭菊蓮、周家旭、吳有財、林清玉、張凱軒、魏榮祥、黃塗生、盧秀蓮、周文婷。其中，從事鐵工行業逾40年的林清玉，是裕盛機械廠負責人，他展出的作品「藏善樓」是運用鐵工剩餘材料，使用鐵花板火創作主要素材，生動呈現廟宇獨特曲線美感。
另一名參展者謝讚丁，無法忘懷年少時對重機車的熱情，透過廢棄鐵材，將重機風貌以純熟技藝呈現作品中。其餘素人藝術家，各個背後連結著與鐵工故事，憑著這份情感，創作出令人驚嘆的金屬藝術品，這些作者的創作心得，透過展區影片播放的方式與民眾分享。