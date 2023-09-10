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「鐵狂想、鍛溶造」太平鐵工藝術節 文化資產園區登場

▲「鐵狂想、鍛溶造」太平鐵工藝術節，即日起至17日在文化資產園區舉行，展出十名素人藝術家作品。（圖／勤益科大提供）
▲「鐵狂想、鍛溶造」太平鐵工藝術節，即日起至17日在文化資產園區舉行，展出十名素人藝術家作品。（圖／勤益科大提供）

記者金武鳯/台中報導

邁入第五屆的「太平鐵工藝術節」展覽，即日起在文化部文化資產園區1916工坊舉行，邀請10名素人藝術家以「鐵狂想、鍛溶造」為主題展出作品。主辦單位太平區公所表示，太平鐵工藝術節由來，是為發揚藝術大師陳庭詩利用五金廢鐵創作藝術品的精神，也將廢材再利用概念導入產品設計，協助地方創生，提升太平獨特的產業價值。

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由太平區公所與國立勤益科大聯合舉辦的太平鐵工藝術節，即日起到9月17日在台中文化資源園區1916工坊登場，除了展出十名素人藝術家利用廢材再創作的藝品外，同時也有熱鬧的文創市集，集結設計師、文創工作者和太平區農特產等商品，將藝術、文化和娛樂元素整合在此平台，為民眾提供獨特的購物體驗。

勤益科大副校長李鴻濤表示，鐵工藝術與太平有很深的淵源，勤益科大的USR計畫（大學社會責任計畫），肩負數位影音紀錄、邀請年輕人進入場域以及協助社區營造，推廣太平鐵工藝術節成為中部盛事。

▲「鐵狂想、鍛溶造」太平鐵工藝術節，正在文化資產園區舉行，圖為素人藝術家林清玉及創作的鐵工藝術品。（圖／ 勤益科大提供）
▲「鐵狂想、鍛溶造」太平鐵工藝術節，正在文化資產園區舉行，圖為素人藝術家林清玉及創作的鐵工藝術品。（圖／ 勤益科大提供）
太平區公所主任秘書李愛國指出，太平鐵工藝術節已邁入第五屆，透過素人藝術家的作品，期許透過知識或技術交流等形式，將廢材再利用的概念導入產品設計，協助地方創生，提升太平獨特的產業價值，讓地方匯聚更多能量。

近幾年來，台中市已發展成為全台灣機械產業及工具機設計製造產業之核心，尤其太平區工業類就業人口高達43%，以生產機械設備、鋁製品及塑膠製品為主，而工廠大量生產所剩下來的廢材如何再利用，這便是太平鐵工藝術節誕生的契機。

▲「鐵狂想、鍛溶造」太平鐵工藝術節，即日起到17日在文化資產園區舉行，圖為參與展出的素人藝家。（圖／勤益科大提供）
▲「鐵狂想、鍛溶造」太平鐵工藝術節，即日起到17日在文化資產園區舉行，圖為參與展出的素人藝家。（圖／勤益科大提供）
參與本屆鐵工藝術節的素人藝術家包含謝讚丁、蕭菊蓮、周家旭、吳有財、林清玉、張凱軒、魏榮祥、黃塗生、盧秀蓮、周文婷。其中，從事鐵工行業逾40年的林清玉，是裕盛機械廠負責人，他展出的作品「藏善樓」是運用鐵工剩餘材料，使用鐵花板火創作主要素材，生動呈現廟宇獨特曲線美感。

另一名參展者謝讚丁，無法忘懷年少時對重機車的熱情，透過廢棄鐵材，將重機風貌以純熟技藝呈現作品中。其餘素人藝術家，各個背後連結著與鐵工故事，憑著這份情感，創作出令人驚嘆的金屬藝術品，這些作者的創作心得，透過展區影片播放的方式與民眾分享。

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