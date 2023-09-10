范逸臣穩交田中千繪7年！鬆口婚姻進度「結婚不一定是最後選擇」
44歲藝人范逸臣日前上節目《小姐不熙娣》與郭泓志、姚淳耀一同宣傳電影《我最愛的笨男人》，怎料面對主持人小S（徐熙娣）的頻頻追問，范逸臣不僅害羞地分享與日籍女星田中千繪的戀情，還透露兩人其實交往6、7年左右。談到未來會不會結婚？范逸臣則表示：「結婚不一定是最後的選擇！」
記者詹鎰睿／綜合報導
《小姐不熙娣》日前邀請到范逸臣、郭泓志、姚淳耀一同上節目宣傳電影，而聊到感情婚姻，現場來賓除了范逸臣，大家都是已婚熟男。怎料，小S立刻追問范逸臣，「田中千繪嘛，還在一起嗎？」讓范逸臣不停地害羞傻笑，接著才點頭承認，「嗯！」
被問到交往是不是很久？范逸臣大方表示，「其實沒有耶！這上面（新聞）都是亂寫的，6、7年！」小S聽完後則認為，范逸臣這個年紀應該是要準備結婚的。結果范逸臣竟回應，「是嗎？喔！還沒有想到！」並表示，對於婚姻這塊，還有自己的想法，「我覺得，結婚不一定是最後的選擇啊！」
范逸臣接著解釋，因為世界有太多消極的示範，「就是好好的結婚了，然後過幾年也是一樣，那我覺得好好的在一起就很好啦！」而且田中千繪的家人也沒有催婚的打算。小S最後不忘詢問，「所以現在還是很恩愛？」范逸臣點頭證實，「對！關係很好！」靦腆又成熟的官方式回答，也讓大家忍不住笑出來。