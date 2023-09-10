▲水菸成年輕人流行　以為無害好奇嘗試？小心癌症、傳染病、肺病上身

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水菸比紙菸好？ 不會對健康產生危害？多數使用水菸者，會認為使用水菸比紙菸更好，但根據世界衛生組織東地中海區域辦事處資料顯示，水菸常見的主要成分為菸草，加熱時會使用木渣、木炭等燃料，產生大量一氧化碳、金屬和致癌化學物等。
國健署表示，典型使用1小時的水菸過程中，使用者吸入的菸霧量是單支紙菸吸入量的100－200倍，對呼吸道和心血管系統同樣會產生急性及長期危害，而且可能增加冠狀動脈疾病和慢性阻塞性肺病的風險。
也有研究顯示，使用紙菸或水菸的人都暴露在毒性物質環境，而使用水菸仍會產生如焦油、一氧化碳、甲醛、乙醛、多環芳香烴等有害物質，進而造成癌症、呼吸道疾病和心血管疾病的風險
此外，國健署指出，水菸產生的二手菸是菸草菸霧和燃料的混合物，除了會對吸入者構成嚴重健康風險外，兒童、懷孕婦女也會受到影響。
共用菸嘴、軟管易傳染疾病 危害多勿因好奇而使用除了水菸本身的危害以外，國健署提到，大多數的水菸使用者通常都會共用菸嘴和軟管，特別是在社交場合的環境中，多數商家可能會因為清潔設備費力、耗時，往往不會在每次使用水菸後便立即清潔設備，這也增加傳染病傳播的可能性
然而水菸使用者往往對水菸的健康危害認知甚少，並認為其危害較少，甚至有些人還會錯誤地認為水菸菸霧會通過水淨化。而水菸也常添加水果、糖果或甜味等口味，進而吸引年輕人和女性使用。
國健署表示，水菸並非紙菸的替代品，並且沒有任何證據顯示，其裝置或配件可降低對使用者的危害，呼籲年輕族群，為維護自身健康，切莫因好奇心驅使或同儕壓力而輕易嘗試，使用水菸一樣有害健康，應拒絕任何形式的菸品。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59162
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