清大女學生戴「737萬名錶」搭車！雨傘也要10萬　他嚇：老闆娘好

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日前一段中國大陸的影片在網路上瘋傳，影片中身穿制服的少女，胸前抱著清華大學的書包，看起來正在搭著公車準備要去上課，不過一旁的乘客看到後卻拿起手機開始錄影，因為發現這位少女身上行頭相當驚人，手上的錶疑似為「Richard Mille（理查德·米勒）」的機械錶，這款在官網上標價新台幣737萬，往另一頭看，更發現女學生帶著的雨傘，還是豪車勞斯萊斯logo的傘，讓拍攝者忍不住開口：「老闆娘好，請問有什麼是阿肥我可以為您效勞的嗎？」
@lies1101_小姐姐你是富婆嗎，手上戴著一套房，手裡拿的那個雨傘☂️
♬ 原聲 - 桃園第一深情👓 - 桃園第一深情👓
這段抖音影片也被傳到台灣Tiktok與臉書社團《爆廢公社二館》，不少網友紛紛開始估價：「那把傘不是就要10萬嗎？」、「左邊雨傘10萬，右邊手錶7百萬」、「我見識淺薄，看不懂這是什麼名牌，聽到要7百萬真的傻眼」、「RR配RM，太絕了」、「她的一身行頭，我的一生收入」。
事實上清大女學生戴「700萬名錶」搭公車的影片還有另外一個版本，是同一位女學生搭乘地鐵的片段，因此也有不少網友質疑「錶應該是仿的吧，有這種身家的人，怎麼可能讓孩子這樣大搖大擺在街上走」、「有這種身價，出入都專車接送了吧，拿假貨演戲的成分高」。