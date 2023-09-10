女友墜樓1屍2命！《代價》坂口健太郎失去未出生寶寶：痛苦生活
改編自台劇《CODE浮士德遊戲》的日劇《CODE-願望的代價-》找來坂口健太郎主演，劇中他才剛與懷有小生命的女友求婚，女友卻在電梯中從高處墜樓死亡；坂口健太郎提到該角色一開始就失去未婚妻，「我必須帶著一種痛苦的感覺生活。說實話，這真的很艱難，但是工作人員們激勵了我，我才能夠挺過來」。
記者陳雅蘭／綜合報導
劇中，坂口健太郎誓言要找出一屍兩命的凶手，意外捲入一款APP「CODE」的陰謀中，坂口健太郎逐漸發現由玉山鐵二飾演的市川省吾，其實是APP的幕後推手，企圖要找出對方真實目的。某天坂口健太郎正在拍遭受襲擊後的動作戲，迎來故事的最高潮，使得角色跟演員本人的身心，全已到達極限。
最後一集中，坂口健太郎被陷害成預謀殺害政府官員的嫌疑犯，不只遭到警方追捕，還被不明人士襲擊，眼睜睜看著玉山鐵二的計謀即將實現，坂口健太郎舉槍對準玉山鐵二，要將對方的罪行公諸於世，卻從玉山鐵二口中得知令人震驚的事實，才發現讓未婚妻和腹中未出世孩子的凶手不是對方。
原來，玉山鐵二飾演的科技社長，為了讓可以蒐集全民個資、提前清除犯罪的APP「先知」上架，先透過融合科技、AI與人性的APP「CODE」引起各種社會案件；因為「CODE」號稱能實現大家的願望，卻導致多人死亡、失蹤，玉山鐵二希望眾人因恐懼而決定選擇「先知」，但計謀卻被坂口健太郎看穿。
坂口健太郎已連兩季陸續擔任《巧克力醫生》和《CODE-願望的代價-》的主演，連續6個月投入拍攝，終於在酷暑中殺青，他忍不住心情激動舉起雙手大喊：「太棒了！」由於該劇從首集開始就充滿刺激的動作場面，拍完之後「全身是傷」的坂口健太郎興奮說道：「我已經很久沒有完成這樣的作品了！」《CODE-願望的代價-》全劇已在Hami Video上架。