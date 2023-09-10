G20宣言避談「俄羅斯侵烏」等字眼　俄稱滿意、烏批不值得驕傲

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全球最大的20個經濟體在印度舉行峰會，並聯合發表了新德里宣言（G20 New Delhi Leaders’ Declaration），有關俄烏戰爭的段落被列為「為了地球、人民、和平與繁榮」章節，僅稱「根據《聯合國憲章》，所有國家都必須避免以武力相威脅或使用武力來謀求獲取領土，從而侵犯任何國家的領土完整和主權或政治獨立」，同時在內容提到「領袖們以深為關切的心情，注意到戰爭與衝突對平民造成的苦難與負面衝擊，特別是對發展中國家而言，包括糧食與能源安全，呼籲終止軍事破壞或對基礎設施的攻擊」，同時僅稱「根據《聯合國憲章》，所有國家都必須避免以武力相威脅或使用武力來謀求獲取領土，從而侵犯任何國家的領土完整和主權或政治獨立。」
印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）在記者會上指出，這份新德里領袖宣言全文共83段，但「烏克蘭戰爭是個複雜的議題」，因此領袖們花費很多時間就此商討；《路透》報導則稱這份宣言避免使用俄羅斯侵略烏克蘭、俄烏戰爭等譴責性用字，相較之下去年在印尼峇厘島舉行的峰會，雖然存有不同意見，但大多數國家皆譴責了俄羅斯的入侵行為，
美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）告訴記者，峰會宣言「很好地維護了國家不能使用武力獲取領土或侵犯其他國家的領土完整、主權或政治獨立的原則」，德國和英國也讚揚該決議。
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）稱讚全球南方國家在談判中的立場有助於防止G20議程因烏克蘭問題而黯然失色，代表俄羅斯在G20峰會進行協商的盧卡許（Svetlana Lukash）則表示金磚集團各國及合作夥伴國的集體意志發揮功效，並於烏克蘭議題上進行了很困難的協商，但所幸「相關文字都獲得平衡處理」。
烏克蘭對此則批評該份宣言「並不值得驕傲」，法國總統馬克宏則稱為了解決國際經濟問題而成立的二十國集團，不一定是外界指望能在烏克蘭戰爭問題上取得外交進展的地方。同時他也強調，G20宣言並非俄羅斯的外交勝利，因為在這次峰會上俄羅斯是被孤立的。
此外，本次峰會也將55個成員國的非洲聯盟（African Union）確立為G20的永久成員國，這被視為自詡「南方國家領袖」的印度的勝利，同時也是印度總理莫迪的勝利；在全球氣候災害頻傳的情況下，該宣言也因為成員國們在氣候問題上分歧嚴重，最後未能在其最終宣言中承諾放棄化石燃料。
與此同時，美國成功在本次峰會全力推動了「打造穿越中東連接歐洲物流走廊」的計畫，這項計畫預計連接印度、歐洲與中東的鐵路和航運，同時沙烏地阿拉伯也將扮演重要角色；觀察人士多半認為這是為了與北京的「一帶一路」抗衡而推出的基礎建設計畫。