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高嘉瑜轟基泰大直「球員兼裁判」！律師：言論顯然違反相關法令

▲高嘉瑜的PO文，引發建築師群不滿。（圖／記者陳佩君攝）
▲高嘉瑜的PO文，引發建築師群不滿。（圖／記者陳佩君攝）

政治中心/綜合報導

台北市中山區「基泰大直」工地發生重大工安事故，引發社會各界關注，民進黨籍立委高嘉瑜今（10）日在臉書指出，「基泰大直」起造、承造、監造都大有問題，認為設計、監造均為同一人，有如「球員兼裁判」；貼文一出瞬間引爆建築師群，紛紛留言要求高嘉瑜發言前應先理解法令，強調設計人及監造人是同一人在建築案裡是常態。

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全國建築師公會法律顧問李仁豪律師稍早也在臉書表示，高嘉瑜立法委員所述「建築物之設計人及監造人同一人，無異於球員兼裁判，如何監督與糾錯？」等語，顯然違反建築法、建築師法、營造業法等相關建築管理法令，這些年來所建構出來設計人、監造人、營造業專任工程人員、營造業工地主任、營造業技術士等專業人員間各盡其責、各司其職之專業分工體系。

李仁豪接著表示，如73年11月28日修正建築師法第18條監造規定，且修法理由明示「原條文第4款及第5款規定之指導施工方法、檢查施工安全，依建築法第15條規定應由營造業設置之專任工程人員負責，爰予刪除」。遑論，如為落實施工中之監督與糾錯，目前實務上另有耐震特別監督人或第三方勘驗之機制，以為因應，故本案實與設計人及監造人為同一人無任何因果關係。

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