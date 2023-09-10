拜登親自出馬！越南宣布與美關係升至最高 確立全面戰略夥伴關係
美國總統拜登（Joe Biden）結束了在印度的G20峰會行程後，今（10）馬不停蹄訪問越南。拜登在下午抵達河內，並受到越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）正式歡迎，兩人也在晚間對外宣布，越南與美國已經達成協議將雙方關係提升至最高的「全面戰略夥伴關係」。
國際中心楊智傑／綜合報導
拜登結束G20峰會行程後，於10日搭飛機前往越南河內。外界此前廣泛認為美、越都在試圖抗衡北京於亞洲的軍事與外交影響，預料兩國將會宣布彼此為戰略夥伴，而在越共總書記阮富仲的宣布下，拜登與其在晚間簽署了越南最高外交層級的「全面戰略夥伴關係」（Comprehensive strategic partnership），成為美越之間的劃時代協議。
越南與美國的關係從1960到1970年代的交戰，到雙方政府願意和解過後逐步升高，包含前總統歐巴馬、川普都曾親自訪問越南，雙邊出口貿易與投資關係也與日俱增；相較之下，中國也是共產黨一黨執政，與越南在歷史背景與政治體制有緊密關聯，但中越素來在南海區域有領土主權衝突，近年來外企供應鏈欲離開中國，越南也是東南亞的首選投資地之一，這使美國也將越南視為印太夥伴關係中能發揮主導作用的關鍵角色。
此前，越南僅與中國、俄羅斯、印度和南韓簽有最高外交層級的全面戰略夥伴關係。