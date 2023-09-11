美越關係達高峰！彭博：越南航空將斥資百億美元購買50架波音客機

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此前，越南僅與中國、俄羅斯、印度和南韓簽有最高外交層級的全面戰略夥伴關係，越共總書記阮富仲指出，越南很高興看到每月兩國自1995年關係正常化以來，雙邊關係能夠有實質性的發展，強調在過去的重要基礎下，為了雙邊人民的利益與新的形勢能達成持續發展的願景，兩國全面戰略夥伴關係將邁入新的里程碑。
阮富仲強調，這次訪問具有特殊意義，是兩國領導人加強合作的機會，同時也高度讚揚美國對越南與東協立場的支持，以及在與中國南海領土衝突的問題上支持越南；拜登則回應稱此行不僅對兩國關係，也對印太地區與世界極具歷史意義，同時凸顯美國支持開放、穩定、安全、互聯和繁榮的立場。
《彭博》也在報導中引述知情人士消息，稱美越元首不僅簽署了雙邊關係提升的協議，同時也促成越南航空集團（Vietnam Airlines JSC）與美國波音公司上看百億美元（約新台幣3200億元）的交易，該人士指出越航將向波音購入波音737max客機取代其40多架老式空客SE A321飛機。
事實上，在疫情爆發前越航就有意訂購50架至100架波音737 Max飛機，以取代原先的客機，但受到燃料成本上漲和匯率波動，越南航空2022年虧損10.1萬億越南盾，今年第二季度也虧損1.3萬億越南盾（約5400萬美元），是否能順利交付完成交易仍有待後續消息，而對此越南航空和波音公司也尚未發表評論。