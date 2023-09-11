天氣預報／雨神終於說掰掰！今起「連五天防高溫」 一週天氣出爐
台灣地區經過長達一週水氣較多的天氣，昨（10）日嘉義地區更是出現大豪雨，今（12）日宣布停班停課後，較穩定的天氣終於將接手，中央氣象局表示，一直到週五（9月15日）各地大多是多雲到晴的天氣，山區、中南部平地雖然仍容易有午後雷陣雨，但整體強度會減緩許多，週末兩天（9月16日至9月17日）水氣則會再增多，降雨機率提高，詳細一週天氣，氣象局將持續觀察並提供。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司說明，今日起低壓帶明顯減弱，環境轉變為「東北風到偏東風」，少了西南風帶來的水氣後，天氣將會變得穩定許多，較虛留意的是山區午後的局部熱對流雷雨，雖然還是有局部較大雨勢出現的機會，但主要以山區為主，平地較不受影響，東北風到偏東風的環境預估至少到週四（9月14日）。
週五到週末，風向漸漸轉為「東南到偏南風」，午後雷雨發生的範圍將會比較擴大一些，但還是維持午後雷雨的天氣型態。氣象局補充，屆時南部、花東降雨機率大幅提高，整天都要留意短暫陣雨，其它各地也轉為容易有午後雷陣雨的天氣型態，外島的澎金馬也將轉為短暫陣雨的天氣。
此外，短期間內沒有特別的天氣系統，包括颱風影響台灣，天氣較為單純。白天各地有陽光的情況下，溫度還是較為偏高，高溫普遍仍有攝氏31至33度，但因為環境風向帶來的濕度較低，感受上不會那麼悶熱，出現極端高溫的機會也較小，夜晚清晨的低溫相對低一些，中北部局部空曠地區甚至有機會降到攝氏22至23度，日夜溫差稍大，早出晚歸要開始留意溫差變化的情況。