台灣關係法打台日基礎？野島剛：增加交流、「民意」更重要

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其中在提問環節時，有讀者發問，日本未來有無可能跟美國一樣，用類似《台灣關係法》的方式，在有立法基礎之下，幫助台灣應對中共的武力威脅。對此，野島剛表示，日本有無可能通過《台灣關係法》是一種理想，但是可能未來5年、10年，除非中國開始用武力攻日本，不然公布這個法案的可能性很低。
野島剛隨後分析原因，第一，美國在建立《台灣關係法》時，當時中國不夠強大，儘管對美國的舉措不滿，也難以表達意見，「如果日本在1972年想到這個，還是有可能的。」但隨著中國施加的壓力越來越大，要在日本國內通過這個法案可能是有點困難的。
另外，美國跟台灣的關係，是安全防衛的關係，日本跟台灣的關係則是定位在經貿跟民間交流為主的方式。野島剛認為，就算現在日本有訂立《台灣關係法》，也不一定能起很大的意義。但野島剛也表示，由於台日目前以民間交流、文化交流為主，《台灣旅行法》反而更能讓人認同、有意義。即使日本跟台灣沒有正式的外交關係，但也沒有與中國協定「誰能來、誰不能來」，用旅行法加強台日雙方的交流，或是民間交流，比較有務實的意義。
野島剛強調，日本跟台灣之間，民意是最重要的，中日關係無法改善也跟民意有關。而日本政府積極經營與台灣的關係，某種程度上來說，與2011年東日本大地震（311大地震）的時候，台灣給予日本很多援助也有關係，在這之後，日本民意開始關注台灣、喜歡台灣。
野島剛還笑稱，「我的書10多年前在日本發表時，還沒那麼紅，不過最近的書賣得還不錯，真的很感謝台日關係。」
野島剛指出，民意非常重要，台灣以及日本政府都很在乎民意，因為民意是建立在民主制度之上，如果台日關係要發展的話，更要珍惜雙方有很好保持感情交流的情況。但他同時也示警，由於台日間沒有正式的外交關係，所以很容易崩潰，很容易受到中國的影響，所以雙方面對面交流很重要。野島剛也呼籲台日政府意識到民意的重要性，加強雙方交流、互動的方式，保護兩國的關係。
由於新書發表會是在U18世界盃青棒賽的「台日大戰」前舉行，野島剛打趣的表示，儘管雙方交流相當重要，他仍會幫日本隊加油，但是比賽結束後，台日雙方仍然可以交流。
野島剛在新書發表會上，也針對最近在《天下雜誌》刊登的「日本人為何不愛來了？野島剛：台灣除了故宮、九份、小籠包，還有什麼？」專欄進行多次補充，表示雖然匯率是造成日本人來台旅行意願降低的原因之一，但是有不少日本人不顧匯率也要來台灣旅行，就是因為民意使得他們對台灣抱持好感。
野島剛分析指出，台灣旅行社開發的商品大同小異，大多都是參觀故宮博物院、吃小籠包，但像是台灣東部、南部等面向日本人的旅行商品卻很少，甚至根本看不到，「高鐵這麼發達，卻很少日本人到中南部去，主要的原因就是沒有商品或是流通的資訊，這點就蠻可惜的。」他也指出，台灣旅遊的收費太誇張，雖然高貴，卻與服務品質不一致，也成為日本人不來台灣的原因之一。
另外，野島剛指出，日本人喜歡國內旅遊、掌握資訊的能力以及對旅遊要求變高，也都是造成減少來台灣旅行的因素。但在疫情之後，日本人更愛去韓國跟美國，有一部分是因為美韓在疫情後大力宣傳。他更建議台灣政府，與其送外國觀光客錢，不如經營新的觀光路線，才能吸引更多日本人來台旅行。