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從台灣 2000-2009 十年期的健保資料庫研究，顯示在健保下求診的患者，約有五千多人患有圓形禿，臨床醫師推估真實的人數可能遠高於此，若依照美國的盛行率來計算，台灣實際受到圓形禿影響的人可能高達 4-5 萬，顯示多數民眾因為不了解疾病，進而錯失了治療的黃金時機。
常見的禿髮的原因：
- 休息不進入生長期
- 生長期無法持續
- 毛囊變小
- 毛囊毀損消失
圓形禿與一般禿頭差異在在於，圓形禿是片狀分佈的掉髮表現，圓形禿外觀多為圓形，約莫硬幣大小，以一塊一塊的區域性掉髮呈現，且並非單一處的頭髮掉落，也可以是多發型。此外，除了頭髮之外的毛髮掉落之外，也可能發生於身體其他有毛髮的區域，像是眉毛、睫毛、腋下或生殖器周圍等，依據嚴重程度也有不同病名。
林頌然進一步說明：「嚴重時也有可能造成所有的頭髮脫落，此時稱為『全頭禿』；最嚴重的進展到『全身禿』，病人全身毛髮都可能掉光，據統計約有 2% 的人在一生中會經歷嚴重度不等的圓形禿病程。 」
如何得知道自身有圓形禿？
圓形禿的病因機制牽涉到人體複雜免疫系統，根據目前研究，已經知道干擾素、白血球介素與 JAK 激酶皆牽涉其中，由這幾種細胞激酶過度活化所導致的免疫迴圈，可能是造成圓形禿的重要原因之一。
該怎麼別辦自身出現圓形禿？林頌然建議：「觀察到頭髮或其他區域以圓形或片狀毛髮脫落，即有可能是發生了圓形禿，在症狀還輕微時及早接受治療，可以避免病灶擴大以及加速頭髮再生。 」
治療圓形禿趨勢！口服抑制劑為新選擇
因應圓形禿自體免疫的致病機轉，外用或系統性的免疫調節劑，亦或經皮致敏治療，都是常用的治療選項。然而人體免疫系統複雜，相互關聯且彼此影響，每種治療皆有不一的限制與考量，個別患者對特定治療的療效也反應不一，所以需要個人化制定治療方針。
過去幾年間，醫療研發的大幅進展，讓圓形禿治療有了新的轉機。林頌然教授表示：「有心得口服 JAK 抑制劑，這是第一個在美國 FDA 與台灣 TFDA 都拿到圓形禿治療適應症的藥品，新的藥物今年開始在台灣上市使用於圓形禿治療，成為廣泛性圓形禿的一個治療上的新選擇。」
被醫師診斷為「圓形禿」不要太於沮喪，因為圓形禿造成脫髮區域毛囊並沒有被破壞，頭髮還是可以重新生長，大約 80% 有機會再生頭髮，但也須留意有可能會再反覆發作。
圓形禿不僅有美觀的困擾，也會大大影響生活或工作的品質，更造成心理健康的負擔。若您懷疑自己患有圓形禿，一定要及早就醫，交由醫師正確評估毛髮脫落原因及嚴重程度，以安排個人化的合適治療。
諮詢專家：臺灣研究皮膚科醫學會理事長林頌然
文、圖／王芊淩
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 「圓形禿」與一般禿頭不同！嚴重連眉毛、睫毛也會掉落