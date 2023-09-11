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「圓形禿」與一般禿頭不同！嚴重連眉毛、睫毛也會掉落

▲「圓形禿」與一般禿頭不同！嚴重連眉毛、睫毛也會掉落
▲「圓形禿」與一般禿頭不同！嚴重連眉毛、睫毛也會掉落

Heho健康

掉髮會影響一個人的外觀，同時對於個人身心理也將產生極大衝擊，造成禿髮原因百百種，其實也與個人免疫失調有關，像是「圓形禿」就是常見原因之一，圓禿與其他禿髮不同，脫髮時多為圓形約莫硬幣大小，臺灣研究皮膚科醫學會理事長林頌然坦言：「有些患者嚴重點會所有頭髮脫落，甚至全身毛髮都跟著脫落。」

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為什麼會造成圓形禿？

從台灣 2000-2009 十年期的健保資料庫研究，顯示在健保下求診的患者，約有五千多人患有圓形禿，臨床醫師推估真實的人數可能遠高於此，若依照美國的盛行率來計算，台灣實際受到圓形禿影響的人可能高達 4-5 萬，顯示多數民眾因為不了解疾病，進而錯失了治療的黃金時機。 

常見的禿髮的原因：

  • 休息不進入生長期
  • 生長期無法持續
  • 毛囊變小
  • 毛囊毀損消失
禿髮中的圓形禿俗稱為「鬼剃頭」，是一種常見的自體免疫疾病，林頌然解釋：「當人體的免疫系統誤把正常毛囊組織當作外來物，進而開始攻擊他們時，就有可能產生圓形禿。」

圓形禿與一般禿頭差異在在於，圓形禿是片狀分佈的掉髮表現，圓形禿外觀多為圓形，約莫硬幣大小，以一塊一塊的區域性掉髮呈現，且並非單一處的頭髮掉落，也可以是多發型。此外，除了頭髮之外的毛髮掉落之外，也可能發生於身體其他有毛髮的區域，像是眉毛、睫毛、腋下或生殖器周圍等，依據嚴重程度也有不同病名。

林頌然進一步說明：「嚴重時也有可能造成所有的頭髮脫落，此時稱為『全頭禿』；最嚴重的進展到『全身禿』，病人全身毛髮都可能掉光，據統計約有 2% 的人在一生中會經歷嚴重度不等的圓形禿病程。

如何得知道自身有圓形禿？

圓形禿的病因機制牽涉到人體複雜免疫系統，根據目前研究，已經知道干擾素、白血球介素與 JAK 激酶皆牽涉其中，由這幾種細胞激酶過度活化所導致的免疫迴圈，可能是造成圓形禿的重要原因之一。

該怎麼別辦自身出現圓形禿？林頌然建議：「觀察到頭髮或其他區域以圓形或片狀毛髮脫落，即有可能是發生了圓形禿，在症狀還輕微時及早接受治療，可以避免病灶擴大以及加速頭髮再生。 」

治療圓形禿趨勢！口服抑制劑為新選擇

因應圓形禿自體免疫的致病機轉，外用或系統性的免疫調節劑，亦或經皮致敏治療，都是常用的治療選項。然而人體免疫系統複雜，相互關聯且彼此影響，每種治療皆有不一的限制與考量，個別患者對特定治療的療效也反應不一，所以需要個人化制定治療方針。 

過去幾年間，醫療研發的大幅進展，讓圓形禿治療有了新的轉機。林頌然教授表示：「有心得口服 JAK 抑制劑，這是第一個在美國 FDA 與台灣 TFDA 都拿到圓形禿治療適應症的藥品，新的藥物今年開始在台灣上市使用於圓形禿治療，成為廣泛性圓形禿的一個治療上的新選擇。」

被醫師診斷為「圓形禿」不要太於沮喪，因為圓形禿造成脫髮區域毛囊並沒有被破壞，頭髮還是可以重新生長，大約 80% 有機會再生頭髮，但也須留意有可能會再反覆發作。

圓形禿不僅有美觀的困擾，也會大大影響生活或工作的品質，更造成心理健康的負擔。若您懷疑自己患有圓形禿，一定要及早就醫，交由醫師正確評估毛髮脫落原因及嚴重程度，以安排個人化的合適治療。



諮詢專家：臺灣研究皮膚科醫學會理事長林頌然

文、圖／王芊淩

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 「圓形禿」與一般禿頭不同！嚴重連眉毛、睫毛也會掉落

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