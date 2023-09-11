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威力彩飆破5億！「4星座、4生肖」偏財運超旺　最佳投注時段快看

▲威力彩近期已經連續連22期槓龜，沒有人能成為頭獎幸運兒，今（11）日最新一期頭獎獎金更已經衝破5億元。（圖／NOWnews資料照）
▲威力彩近期已經連續連22期槓龜，沒有人能成為頭獎幸運兒，今（11）日最新一期頭獎獎金更已經衝破5億元。（圖／NOWnews資料照）

記者潘毅/綜合報導

威力彩近期已經連續連22期槓龜，沒有人能成為頭獎幸運兒，今（11）日最新一期頭獎獎金更已經衝破5億元。對此，命理專家小孟老師也點名「4星座、4生肖」偏財運超旺，同時公布最佳下注時段，能獲得財神眷顧。

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第四名：處女座
9月11日太陽在處女元辰宮，所以處女座能夠「突發偏財」且有邏輯能力和機運，可以多聯想一些數字、組合，提高中獎的機率。太陽也代表熟，建議下注前可以吃熟食再下注，能提高中獎率。
第三名：天秤座
9月11日天秤座有穀神星座落，本身運勢就不錯；穀神星代表穀物女神，穀物在古代代表錢財，所以容易替天秤座帶來意外之 財，下注前建議吃碗飯代表穀物，一邊吃飯腦中再冥想數字，能讓穀物女神幫你抱住財運。
第二名：獅子座
9月11日金星入元辰位讓獅子座的運勢有金錢財水噴發的勢態。再加上婚神星移入本命宮，婚神代表喜慶，小孟老師建議獅子座在下注前可攜帶一些喜氣的物品或者冥想喜氣數字，對中獎運會有幫助。
第一名：雙魚座
雙魚座因為有海王星與土星雙星匯聚本命宮，所以可能會有意外之財發生，此外海王星也為財水，因此9月11日下注前多喝水，喝水越多對雙魚座越有利，能讓財水不斷圍繞在身旁。

▲連41期槓的威力彩，頭獎昨（23）晚在新北市三峽區愛國路2號的「義忠興業社」開出，頭獎金額27億45萬521元一人獨得。（圖／NOWnews資料照）
▲命理專家小孟老師也點名「4星座、4生肖」偏財運超旺，同時公布最佳下注時段，能獲得財神眷顧。（圖／NOWnews資料照）
好運生肖部分，小孟老師則點名「虎、蛇、狗、馬」，開財運方位則是「正南方」，建議可往住家或辦公室南方尋找投注站下注；最佳開運時程則是「早上9點至11點」「晚上7點至8點」，這個時候購買投注財富運勢最旺。

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權】    

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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