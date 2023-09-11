只有今天！全家美式6折、拿鐵「第2杯9元」 7-11咖啡也6折可寄杯
週一上班不憂鬱！全家APP今（11）日單日限定優惠，大杯單品拿鐵、美式，2杯119元可寄杯，相當於原價110的單品拿鐵加9元多一杯、原價100元的單品美式第2杯19元開喝，還可寄杯；7-11則是開跑秋分7杯優惠組，包括西西里檸檬咖啡7杯380元、香鑽水果茶7杯350元、冰燕麥系列7杯350元、蜂蜜美式／拿鐵7杯390元、7杯320元中杯精品美式，最優惠的是精品美式組合，原價80元、平均特價46元，相當於近6折優惠，搭配自帶杯5元折扣，將近半價。
記者鍾怡婷/綜合報導
11日上班日限定，全家APP大杯單品拿鐵、大杯單品美式同品項2杯119元，可寄杯、冷熱互換，相當於原價110元的大杯單品拿鐵，只要加9元多一杯，原價100元的單品美式，相當於第2杯19元，每會員限購2組，可兌換期限至2023年10月31日，上午10點準時開賣，相當於近5折優惠的價格，喝到咖啡職人嚴選的單品咖啡。
7-11則是迎接秋季到來，即起至9月16日前，行動隨時取推出咖啡7杯優惠組，包括：
📍西西里風檸檬咖啡／西西里風檸檬氣泡咖啡，7杯優惠價380元（原價70元、平均55元）
📍香鑽水果茶7杯350元（原價75元、平均50元）
📍冰燕麥系列7杯350元，任選大杯冰燕麥拿鐵／冰燕麥奶茶／黑糖珍珠燕麥奶（最高原價75元、平均50元）
📍蜂蜜美式／拿鐵7杯390元（最高原價80元、平均56元）
📍7杯320元中杯精品美式（原價80元、平均46元）