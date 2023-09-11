菲律賓母羊產下「半人半豬」怪胎 全身光滑有肚臍、出生不久死亡
是豬還是人？菲律賓農民家中的母羊生下一隻「半人半豬」怪胎，全身光滑有肚臍，身形也比一般剛出生的幼羊大了七倍之多。據說，這頭「半人半豬」的怪胎曾發出恐怖叫聲，隨後跟母羊和同胎另一頭幼羊全都死亡。當地居民看了驚駭不已，擔心是遭到詛咒，所幸專家解釋，這是基因突變所致。
國際中心楊雅婷／綜合報導
根據英國《鏡報》（The Mirror）報道，不久前菲律賓蘇丹庫達拉特（Sultan Kudarat）一座農場母羊因難產進行剖腹，沒想到竟出現一頭外形古怪的生物。農場主人約瑟芬·雷皮克（Josephine Repique）表示，這頭理論上應是幼羊的生物，看起來「像豬又像人」，全身光禿禿、有肚臍，乍看之下很像人類。她回想起當時的情況，「我們無法解釋為什麼看起來會那樣，鄰居都特地來我們家瞧瞧。」
這頭「半人半豬」幼羊在出生不久後就發出可怕的叫聲，之後就和母親以及同胎另一頭幼羊一同死去，由於當地居民個性單純，看到這種難以解釋的現象，相當擔心是惡魔的詛咒，會讓村子陷入厄運。
其實這起事件是發生在2018年，近來因當地媒體報導被外媒引用，再度引發關注。
菲律賓大學動物科學研究院的薩爾塞斯博士（Agapita Salces）指出，這頭「半豬半人」的幼羊可能是基因突變，也可能是母羊在懷孕時被蚊子叮咬，染上了裂谷熱（Rift Valley fever），導致胎兒發育受損。
裂谷熱是病毒性人畜共通傳染病，一旦感染，可能出現發燒、關節痛、頭痛等症狀，嚴重者會有出血病狀，並且會造成動物所懷胎兒畸形。