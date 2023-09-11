▲722測量血壓值＋3招小撇步！　遠離高血壓風險愉快過中秋

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3成民眾不知自己有高血壓 應722原則追蹤血壓值依據衛福部111年死因統計，高血壓性疾病位居國人十大死因第7位，影響國人心血管系統、腦部血管、腎臟等功能，進而引發心血管疾病、中風、腎臟病等重大疾病。
不過，根據國健署2017－2020年國民營養健康調查發現，20歲以上國人高血壓盛行率為27.3%，自知率為67.9%，仍有3成民眾不知道自己有高血壓。若沒有定期追蹤自己的血壓值，事實上高血壓初期時並不容易被察覺。
因此，國健署署長吳昭軍鼓勵民眾運用「722原則」，養成正確量血壓並記錄血壓值的習慣，持續追蹤自身血壓數據，才可預防疾病保障健康。
2022年中華民國心臟學會、社團法人台灣高血壓學會提出高血壓指引建議，民眾每年應至少遵守一次「722原則」，連續「7」天量測自身血壓值、早上起床後、晚上睡覺前各量一回，總共「2」回、每回量「2」次取平均值。
此外，量血壓半小時前，須避免抽菸、飲食、洗澡、運動、喝酒、咖啡或茶，也不可憋尿，並於開始測量前5分鐘靜坐休息，測量時也不可說話、移動，才能準確量測血壓值。
保持良好生活型態控制血壓 3招遠離疾病威脅除了定期測量血壓外，保持良好的生活型態也很重要。吳昭軍署長表示，日常生活中，民眾可以藉由以下3個關鍵，幫助控制血壓值：
- 飲食均衡：
- 規律運動：
- 戒菸：
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59196
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