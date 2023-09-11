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722測量血壓值＋3招小撇步！　遠離高血壓風險愉快過中秋

▲722測量血壓值＋3招小撇步！　遠離高血壓風險愉快過中秋
▲722測量血壓值＋3招小撇步！　遠離高血壓風險愉快過中秋

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】9月即將迎來中秋佳節，許多民眾都會趁連假期間和親朋好友相聚、烤肉、吃月餅等，不過在享用美食的同時也別忽略健康。國健署呼籲，民眾應提醒自己、親友掌握自身血壓值，才能一起健康、愉快地過中秋。

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3成民眾不知自己有高血壓　應722原則追蹤血壓值

依據衛福部111年死因統計，高血壓性疾病位居國人十大死因第7位，影響國人心血管系統、腦部血管、腎臟等功能，進而引發心血管疾病、中風、腎臟病等重大疾病。

不過，根據國健署2017－2020年國民營養健康調查發現，20歲以上國人高血壓盛行率為27.3%，自知率為67.9%，仍有3成民眾不知道自己有高血壓。若沒有定期追蹤自己的血壓值，事實上高血壓初期時並不容易被察覺。

因此，國健署署長吳昭軍鼓勵民眾運用「722原則」，養成正確量血壓並記錄血壓值的習慣，持續追蹤自身血壓數據，才可預防疾病保障健康。

2022年中華民國心臟學會、社團法人台灣高血壓學會提出高血壓指引建議，民眾每年應至少遵守一次「722原則」，連續「7」天量測自身血壓值、早上起床後、晚上睡覺前各量一回，總共「2」回、每回量「2」次取平均值。

此外，量血壓半小時前，須避免抽菸、飲食、洗澡、運動、喝酒、咖啡或茶，也不可憋尿，並於開始測量前5分鐘靜坐休息，測量時也不可說話、移動，才能準確量測血壓值。

保持良好生活型態控制血壓　3招遠離疾病威脅

除了定期測量血壓外，保持良好的生活型態也很重要。吳昭軍署長表示，日常生活中，民眾可以藉由以下3個關鍵，幫助控制血壓值：

  1. 飲食均衡：
建議飲食以「三少三多（少油、少鹽、少糖、多蔬果、多纖維、多喝水）」為原則，並限制酒精的飲用。

  1. 規律運動：
每週累積運動至少150分鐘，促進血液循環，培養定期運動的習慣，若有體重過重或肥胖，也可藉由運動達到減重健身的效果。

  1. 戒菸：
吸菸會使血壓值升高或造成心血管相關疾病、影響生理機能，因此國健署建議民眾不要吸菸，若有戒菸需求，也可透過戒菸門診或戒菸專線等管道，進行個人戒菸計畫，以維持血壓的穩定。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59196

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