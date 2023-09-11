全台首創移動式歌仔戲院高雄登場　破萬人次入場觀戲

由民間團體自發舉辦，全台首創的創移動式歌仔戲院「連台本戲大匯演」昨(10)日迎來破萬人次的入場觀戲，除了應證了市長陳其邁所說的「讓全世界看到台灣藝文能量」。主要贊助人九鼎天新飲食文化事業董事長蔡友孝除秉持「授人以魚不如授人以漁」的初心，也期盼高雄經驗讓全台灣傳統戲劇的生態能夠更加健康、健全。
記者郭凱杰／高雄報導
這次全台首創移動式歌仔戲院－「連台本戲大匯演」由歌仔戲狂人，緣龍影視文化事業執行長江明龍，會同企業界友人九鼎天新飲食文化事業董事長蔡友孝，以及Rebecca生活美學總監洪佳雯共同籌劃。江明龍感謝高雄市長年扶植推廣高雄市傳統劇團，除了經費補助，也提供春天藝術節及庄頭歌仔戲等大型演出機會，並表示這次會選擇在高雄市文化中心圓形廣場搭舞台演歌仔戲售票演出，正是看好高雄市近年培養出來的藝術文化底蘊。
蔡友孝除了感謝市長陳其邁在開演時到場開鑼支持，並提到這次有別以往政府出資贊助讓民眾免費看戲，「連台本戲大匯演」售票演出讓民眾在室內空間坐著舒服看戲、吹冷氣，對主辦方和劇迷來說都是一次具重大意義的嘗試。
蔣友孝指出，高雄市傳統戲劇文化近年來在市政府的支持下，登記在案的歌仔戲團已經來到全台第一的109團，秉持「授人以魚不如授人以漁」的初心，藉由這次嘗試來培養傳統戲劇的潛在消費客群，並期望高雄經驗全台實現，讓全台灣傳統戲劇的生態能夠更加健康、健全。
洪佳雯提到，這次首創的連台本戲轟動海內外，除了有從舊金山、新加坡包機來台的群眾粉絲，也有台北、台中包遊覽車到高雄住上一週甚至半個月的戲迷，就是為了一場不漏地把精采戲劇看完，她說這次連台本戲剩下最後三天，歡迎全台灣劇迷把握機會到高雄共襄盛舉，一起參與這項台灣文化盛事。
高雄市政府文化局表示，連台本戲自8月23日開演至今已經累計破萬人次入場，外地劇迷湧入也帶動高雄旅宿飲食消費，此次演出期間適逢颱風侵台，文化局也和策展單位全力合作來確保觀眾的安全和權益。