薛之謙高燒39度不唱了！現身道歉開放退票 霸氣負擔歌迷機票住宿
大陸歌手薛之謙周末連兩天在成都舉辦演唱會，9日演出時已身體不適，昨（10）日更是發燒到39度，虛弱到無法登台演出。薛之謙相當有誠意穿著便服走出來，述說自己的身體狀況，並承諾退票，而外地來的朋友，他也負擔住宿費及交通費。
記者薛羽彤／綜合報導
薛之謙登台講話時明顯氣喘吁吁，他向粉絲們道歉「我很慚愧」，自己應該是得了流感，「我現在發燒發到39度，然後我扁桃體發炎也發炎到一個最重的狀態了，所以可能今天的演出沒法正常進行了。」薛之謙說明退票規則，告訴現場的大家都可以退票，外地來的粉絲機票、火車票、酒店費用，他全權負責。薛之謙給粉絲許多選項，除了退票之外，他也承諾還會回來成都開唱，歌迷可以保留票根，下一次開唱都還是有效。
由於過去薛之謙的演唱會上，粉絲總會在某個環節喊「退票」戲弄薛之謙，昨日薛之謙也幽默詢問大家：「如果今天不能演的話，你們應該喊什麼？」聽到台下回答「退票」，他滿意笑著大喊：「我今天同意了！」薛之謙坦言，原本想透過社群平台宣布取消演出，但想到許多歌迷都是千里迢迢而來，所以他覺得自己有義務親自向粉絲們致歉。薛之謙在台上待了很長的時間，盡力跟粉絲聊天、大合唱，就像是變成一場小型見面會，即使生病無法演出，仍對歌迷表現出誠意十足。