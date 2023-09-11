泰國旅遊爆發！外國遊客達1800萬人次 免簽料將吸引中國遊客湧入
2023年疫後旅遊大爆發，其中東南亞的泰國更是受到遊客喜愛。泰國國家旅遊局公佈的2023年前8個月赴泰旅遊外國遊客人數統計結果指出，2023年1至8月赴泰旅遊的國際觀光客總人數達17,842,423人次，馬來西亞遊客位居第一、中國遊客排名第二。
國際中心楊雅婷／綜合報導
數據顯示，2023年前8個月赴泰旅遊的國際觀光客人數排名前三的國家分別是馬來西亞（2,854,260人次）、中國（2,207,174人次）、韓國（1,059,268人次），進入暑假旺季後，僅8月一個月的時間內，赴泰旅遊的外國遊客就有2,451,319人次，截至9月7日為止，赴泰旅遊外國遊客總人數已經達18,312,505人次，預計2023年全年遊客有望達到2500萬人次，潛在收入上看1.5兆泰銖。
泰國旅遊業協會主席西迪瓦表示，旅遊業現在高度期待新上任的賽塔內閣能夠盡快推進對中國遊客實行入境免簽，以吸引更多遊客赴泰旅遊。他們預計如果對中免簽政策能夠從10月1日起開始實施，屆時正好碰上中國十一國慶節長假，中國遊客赴泰旅遊總人數有望在2023年底前達到500萬人次的目標。