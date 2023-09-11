台股早盤跌逾百點、AI股陷整理格局！分析師曝吸引資金入場3情境
美股8日溫和收高，台北股市今（11）日早盤跌逾百點。權值王台積電跌3元至537元，其他電子股也同步走低。AI族群近期陷入整理格局，國際分析師指出，要再吸引資金入場有3大情境，包括AI晶片的訂單或供應顯著上修、可獲利的AI/AIGC商業模式出現，以及股價需更多修正。
記者鄭妤安／台北報導
道瓊工業指數8日終場上漲75.86點，或0.22%，收在34576.59點。標準普爾500指數上漲6.35點，或0.14%，收在4457.49點。以科技股為主的那斯達克指數上漲12.70點，或0.09%，收在13761.53點。費城半導體指數下跌16.118點，或0.45%，收在3565.993點。
台北股市今日早盤跌逾百點，最低一度挫至16441點。晶圓代工龍頭、權值王台積電跌3元至537元，跌幅約0.3%。其他重要電子股，聯電、聯發科、世界先進、日月光、南亞科、華碩、鴻海等也都走跌，群創、友達、大立光則走高。
AI族群近期陷入整理格局，其中，勤誠今早大跌9%以上，廣達、台燿、緯創也都挫逾3至5％，針對AI股表現，國際分析師郭明錤指出，AI伺服器股票要再大幅吸引資金入場的3種情境，包括AI晶片的訂單或供應顯著上修、可獲利的AI/AIGC商業模式出現，以及股價需更多修正。
他表示，類似NVIDIA與TATA合作建置大規模AI基礎建設的新聞，現階段可能不易推升AI伺服器供應鏈股價，原因在於AI晶片訂單並沒有同步上修，有些台股AI伺服器供應鏈公布的8月營收看似不錯，但股價卻下跌，故可能仍須謹慎看待近期AI伺服器供應鏈的股價。