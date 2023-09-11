基本工資連8漲！教團批中小學導師職務加給11年未調整
明年基本工資連8漲，調漲4.05%，每月基本工資調到2萬7470元、時薪調到183元，全國教育產業總工會不滿中小學導師職務加給11年來未調整，今（11）日發函教育部，請教育部調整11年未調的中小學導師職務加給，並比照今年基本工資審議委員會，將「行政院穩定物價小組關注之17項重要民生物資CPI」等元素納入考量，作為調整中小學導師職務加給的依據。
記者李琦瑋／台北報導
全教產指出，勞動部8日召開基本工資審議委員會，決議明年基本工資月薪調升為2萬7470元、時薪調為183元、調幅4.05%。經統計，基本工資時薪、月薪8年累計調幅分別增加了37.3%與52.5%，但是中小學導師職務加給已11年未調整。
勞動部此次首度將「行政院穩定物價小組關注之17項重要民生物資CPI」納入調幅計算。調幅4.05%的計算公式為經濟成長率取二分之一；物價部分，主計總處預測全年CPI年增率為2.14%取三分之二，17項民生物資CPI年增率則取三分之一，得出調幅。
全教產理事長林碩杰說，希望教育部也將「行政院穩定物價小組關注之17項重要民生物資CPI」等元素納入考量，作為調整中小學導師職務加給之依據。
林碩杰表示，中小學導師除了本身課務之外，還必須於導師時間、學生午餐、午間學生休息和學生打掃，擔任生活教育指導教師之角色，也要幫忙收學生代收代辦費，下班後還要負責親師溝通。
林碩杰提到，高中職導師因應108課綱，除了要給學生選修課程選課指導，亦要負責學生彈性學習自主報告之管理；而高中職學生因心智年齡成熟，生涯規劃、情感教育等，也都是導師日常需面對之挑戰；面對複雜的升學指導、學習歷程之製作與上傳，導師亦均要隨時回答學生及家長各類問題，下班後仍隨時待命。
林碩杰說，中小學導師的工作從未減少過，但是政府歷次調薪在「職務加給」的部分都只有「主管職務加給」跟著調，卻從未調整同屬於職務加給之導師職務加給及特教職務加給，基層老師從來不知教育部的考量是什麼，然而，這種明顯差別待遇已造成基層老師排山倒海般的憤慨。
全教產呼籲，目前中小學導師職務加給已逾10年未調整，唯8年來，基本工資時薪、月薪累計調幅分別已增加37.3%與52.5%，教育部應藉此次勞動部採用新式計算方式的機會，合情合理調高中小學導師職務加給。