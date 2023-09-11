旅遊旺季來臨！泰國擬對中國遊客實施三個月免簽 預計10/1上路
泰國新任總理賽塔（Srettha Thavisin）在9月5日正式上任，先前他曾在受訪時指出，為了強化泰國觀光產業的復甦力道，今年第四季計劃要為中國遊客開放免簽，預計在10月1日正式上路。賽塔表示，免簽政策僅在旅遊旺季實施，由於第四季是泰國的旅遊旺季，希望藉由免簽帶動觀光業持續成長。
國際中心楊雅婷／綜合報導
據了解，中國遊客向來是泰國主要的觀光客群 ，不只人數眾多且購買力驚人，光是今年訪泰的中國遊客就為泰國貢獻三成的觀光收益。不過，泰國在疫情之後因複雜的簽證手續與規定，導致中國遊客僅恢復三成，對此，賽塔視為上任後亟欲解決的首要任務，他已與泰國外交部、民航局以及內政部等相關部會討論，獲得一致同意並積極準備推動對中國遊客的免簽政策。目前預計該項免簽措施將持續三個月，「免簽」意指不需申請簽證，遊客抵達泰國時直接入境，無需支付請簽證費用。
面對泰國社會普遍對於開放中國遊客免簽抱持擔憂態度，賽塔強調，取消簽證僅在泰國的旅遊旺季實施，是暫時性的政策，目的是藉由為中國遊客入境泰國旅遊提供便利措施，吸引更多中國遊客到泰國旅遊。
觀光產業是泰國重要的經濟支柱，佔國內生產總值約12%，甫上任的總理賽塔希望2023年可以將旅遊收入提高到近1000億美元。