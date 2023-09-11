遊艇大亨涉「下藥性侵」遭通緝！警圍捕竟「拔槍」成槍砲大亨
北市一名張姓遊艇大亨，涉嫌隨機下藥性侵女性，法官重判他9年徒刑，張男也遭到士林分局列管，原本應該按時到派出所報到，不過他卻畏罪潛逃，多處司法機關發布通緝，今年9月，士林警分局掌握張男行蹤並展開圍捕，豈料張男面對警方第一時間打算「拔槍」射擊，所幸警方反應迅速，立即將其擒抱壓制。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，張男有多次妨礙性自主前科，2017年在北市街頭見酒醉女子，獨自坐在大樓階梯上，張男將人載往河濱公園性侵，張男遭法院判刑2年並緩刑5年，後續張男在餐廳用餐時，見到鄰桌獨自用餐的女子外貌姣好，趁其上廁所之際，偷偷在對方飲料中摻藥，還尾隨她欲趁人之危，所幸女子找來家人協助，才逃出魔爪；後續警方在辦理此案時，赫然發現張男手機內有多張女子裸照，揪出更多受害女性慘遭他下藥性侵。
台北地院審理後依強制性交等罪判張男9年徒刑，張男因此被士林警列管，應定時到轄區派出所登記報到，後來張男失蹤，士林警方日前掌握張男情資，9月初進行圍捕，張男竟打算從腰間「拔槍」射擊，所幸警方立即將他擒抱壓制，後續查獲克拉克手槍、掌心雷手槍、子彈等，全案依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、強制性交罪等通緝，移送士林地檢署偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
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