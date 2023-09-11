沉浸式醫療1／市場狼煙已起、5年內大爆發　分析師看好2領域應用

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元宇宙（metaverse）的概念在這幾年蔚為風潮，不僅已經跨出遊戲、娛樂產業，現在也觸及到醫療領域，已經有不少國家將虛擬實境等相關技術應用在教學、臨床與實驗上，甚至已有不少醫材通過美國FDA認證。
智璞產業趨勢研究所大健康中心主任申忠哲形容，元宇宙醫療現在可以說是「狼煙已起、諸侯割據」，目前國際相關機構普遍預估，相關市場未來3到5年內就會大爆發，2021年全球產值4.5億元美元，2029年預估有望達到62億元美元，平均年增長可達30%以上。
「台灣擁有參戰權！」申忠哲分析，目前元宇宙醫療的相關應用有7大領域，包含外科導航手術、醫學教育、衛教、復健等。在國內，佐臻、台灣骨王、HTC、龍骨王等台灣廠商都相當具有潛力，已經拿到進入國際市場的門票，他尤其看好在長照、衛教方面的應用。
像是未來就診時，病患戴上VR設備，醫師在講解病情時，病患不用再臆測體內的狀況，影像就會顯示在眼前，更具象化讓病患能知道身體內發生什麼事情以及病況，或是許多年長者想要維持生活機能，居家、在長照中心內，就可以搭配VR裝置，不受地域與時間限制，進行復健與遊戲、思考等活動，達到更精確的動作，過程也不再枯燥乏味。
申忠哲評估，台灣產業上前端技術、後端醫療技術都有，目前都還在各自發展的階段，等待一個適當的時機，就有機會串成產業鏈。只不過，台灣市場需求仍不明顯，產值難以估計，必須等到大醫院或是政府率先實施、採購，帶動基層診所跟進，整體市場才有機會大爆發。
台灣科技適應力高 組國家隊需政府挹注資源
台灣的科技實力受到國際肯定，如Meta在台灣建立亞洲首座「元宇宙XR Hub」，因應AR、VR以及Web3的發展，讓整個元宇宙概念在台灣更加完整成形，而元宇宙在醫療產業鏈的發展也正跟上腳步。
商研院智慧科技服務中心副主任林閔瑩分析，台灣在國際上被稱為科技島，對於科技適應與產業應用的速度很快，相關新創產業發展條件也日漸成熟，因此她相當看好元宇宙與其他創新技術應用在醫療產業上。
林閔瑩指出，台灣的優勢在於系統整合，因為台灣的產業結構早期因應科技業的代工環境形成的整合產業廊帶，對於新技術的整合是充滿經驗的，「台灣本身的醫療產業鏈，尤其是醫材產業十分完整，在未來5至10年內勢必要合作輸出國際。」
然而，想要組國家隊出海，需要政府大量的資源挹注與政策支持。林閔瑩認為，搭配新南向政策的產業技術輸出策略，就是向外尋求國際市場的機會，政府應掌握東南亞商業拓展、落地結盟機會，以及國際行銷資源，透過醫療技術、資通研發及生產技術等軟實力，再透過民間互動、企業跨國投資、商業活動往來，加強與東南亞醫衛的黏著度，將可達到互惠互利的成果。
台灣市場不夠大 軟體弱勢應找大廠互補
「有人稱網路發明是第三次工業革命，那AI和元宇宙就是第四次工業革命。」醫聯網創辦人暨眾匯智能健康董事長王欽堂表示，AI和元宇宙正處於蓬勃發展的階段，台灣ICT（資訊與通信科技）和醫療產業在全球具有優勢，硬體也佔有一席之地。
不過，台灣在軟體部分較為弱勢，王欽堂認為應和國際大廠互補，台灣市場量不夠大，不一定要由醫療單位製造需求，國外應用元宇宙醫療的範圍非常廣，包含手術輔助、遠距看診、醫學教育、長照等，廠商要先清楚研發定位要用於哪些領域、思考需求、可解決什麼問題，才能放眼全球。