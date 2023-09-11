好市多舒潔衛生紙「狂降70元」 家樂福蒲公英三層抽取式買ㄧ送ㄧ
8月物價指數創新高！全民對抗通膨省荷包，《NOWnews今日新聞》幫大家特搜民生物資衛生紙特價優惠，美式賣場Costco好市多舒潔頂級三層衛生紙，今（11）日起，每串特價349元「狂降70元」！而家樂福也有蒲公英環保三層抽取式衛生紙「第二件免費」，相當於超划算「買ㄧ送ㄧ」好康。
記者蕭涵云/綜合報導
送走海葵颱風後，主計總處公布8月最新物價指數，2.52%年增率再創7個月新高。萬物齊漲、通膨全民有感，省荷包更要精打細算從日常基本開銷下手。每天都會使用到的衛生紙，必須在意品質、且用量很難一次降低太多，成為民眾熱論的民生議題。
📌Costco好市多：舒潔頂級三層衛生紙「狂降70元」
國內三層衛生紙始祖的國民品牌舒潔，攜手美式賣場Costco好市多秋季優惠專案，推出年度最狂會員日折扣特惠活動，9月11日至9月21日，單串舒潔衛生紙「狂降70元」，折價後每串只要349元，祭出年度新低優惠價格。
20年前首度在市場上推出三層衛生紙，以獨家科技打造棉花般蓬鬆柔軟手感，三層厚實舒適，另添加乳木果油、蘆薈、洋甘菊、摩洛哥油和維他命E複方精華，難得祭出限時特價。
📌家樂福：蒲公英環保三層抽取式衛生紙「第二件免費」
蒲公英環保三層抽取式衛生紙，獨家於家樂福通路祭出限定款超值優惠，即日起至9月12日，24包入一串蒲公英環保三層抽取式衛生紙「第二件免費」，相當於「買ㄧ送ㄧ」好康，超划算。
蒲公英環保衛生紙的生產工廠正隆竹北廠，是台灣首座也是唯一使用風力發電的造紙廠，100%高品質再生紙製造、環保標章與FSC雙重綠色驗證，有效減少製程中碳排放量，紙感厚實不易破、吸水性佳；使用後丟進馬桶也易分散，進而有效減少垃圾產生。