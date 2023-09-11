中國披露梁成運案細節：當美間諜30年供大量情報

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當時相關調查和審判過程並未公開。外媒普遍認為，這為處於低谷的中美關係再添負面消息。
微信公眾號「國家安全部」今天發布，梁成運1945年出生於香港，1983年赴美國某中部城市經營餐廳。1986年，美國間諜情報機關人員開始與其接觸。1989年，美間諜情報機關與梁成運正式簽訂合作協議，將他招募為線人，約定秘密聯絡方式，承諾每月支付1000美元，並根據業績發放獎金。同年，梁成運加入美國籍。
這篇文章說，美方虛構梁成運在英國就讀大學、在聯合國擔任官員、去越南參戰等履歷，還要求他主動向美國州議員捐款以抬高身價。
文章說，美方提供資金，指揮梁成運透過捐款等方式擔任了多個華僑社團的會長、榮譽會長、理事長，提升其在華人華僑中的影響力；並指揮其赴中國展開慈善捐款，「設法打造愛國慈善家的假面具」。
文章說，梁成運透過餐敘、組織僑團活動等方式，貼近中國駐美機構和人員，刺探情報，監視在美華人華僑。他一旦獲悉中國人員赴美開展公務情況，就會向美間諜情報機關報告，並按照美方設計，將赴美人員帶到美間諜情報機關提前安裝有監控設備的餐廳或酒店，套取情報，「甚至設置色情圈套，企圖脅迫策反我方人員」。
文章說，在數名美國間諜的指揮下，梁成運為美間諜情報機關搜集大量涉中情報，並協助炮製「中國間諜案」。美間諜情報機關總部負責人還授予他「功勛獎牌」。
中國國安部稱，2020年COVID-19疫情爆發，國際航班停運，美間諜情報機關急於獲取中國情報，便指揮梁成運在同年底經香港中轉抵陸，頻繁參加各種社會活動，刺探搜集情報。國家安全機關經縝密偵查，掌握其進行間諜活動的系列證據，依法對其採取刑事強制措施並移送司法機關。
這篇文章還告訴海外中國人，若「在境外受間諜組織脅迫」的因應之道，指應該及時向中國駐外機構如實說明情況，或入境後及時向國家安全機關如實說明情況，「有悔改表現的，可以不予追究」。（編輯：張淑伶/唐佩君）1120911