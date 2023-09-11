沉浸式醫療2／台灣起跑中！7大領域應用藏黑馬　產業鏈見端倪

我是廣告 請繼續往下閱讀
當醫療結合VR、AR、MR等技術，一個虛擬的人體就浮現在元宇宙的世界裡，器官、腫瘤、血管、神經，人體大小構造都鉅細靡遺，不僅有助於醫師進行手術模擬導航，還可應用在醫學教育、醫病衛教、復健治療、心理診斷治療、疾病篩檢、長照支援等領域。
在這7大領域中，許多台灣廠商都極具潛力。智璞產業趨勢研究所大健康中心主任申忠哲分析，外科導航手術中，AR技術可進行術前模擬與術中導航，佐臻、台灣骨王都是具有潛力的台廠，還有一匹「黑馬」則是HTC，主力商品就包含軟硬體，並與國際廠商合作開發出VR解剖、數位療法、心理治療、復健系統、通訊平台等，若是從供應鏈角度來看，廣達具有AI與軟體強項，也是一匹黑馬。
當虛擬實境如AR、VR、MR走進醫療現場，各大醫院也躍躍欲試，像是新光醫院已攜手HTC Medical VR 打造VR醫療元宇宙，提供醫護人員更安全訓練環境，智捷生醫與關渡醫院共同合作打造元宇宙醫療服務，建立VR醫學影像數據庫、VR遠距醫療，台大醫院也聯手台大電資學院打造「元宇宙手術模擬平台」，目前已成功完成3例高難度手術。
台灣還在「幼幼班」 產業鏈已見端倪
目前全球元宇宙醫療蓬勃發展，但台灣有跟上嗎？中研院院士楊泮池直言，在元宇宙醫療發展上，台灣還處於「幼幼班」階段，但未來想像空間很大，可以應用的領域非常多，包含遠距醫療、醫學教育等，「比起國外，台灣進度往往較慢，法規也偏向保守，有新的想法要能盡快驗證、落地，才能走進全球市場。」
台灣想要有所突破，必須要有一位「班長」引領產業前行，商研院智慧科技服務中心副主任林閔瑩指出，元宇宙醫療是創新的領域，還無法斷定產業龍頭是誰，但就媒體聲量而言，不難可以看出一些端倪，如前陣子來到台灣的達文西手術系統公司「直覺」（Intuitive）公司，他們的微創手術在全球醫療體系中被廣泛應用。
國內醫療方面，元宇宙外科手術導航有如廣達針對醫療雲端5G的運算平台、復健方面則有「龍骨王」的步態分析系統的運動軟體，在疾病篩檢的部分也有「神經元科技」的眼振腦神經裝置快篩技術等，其他像「盈米科技」是VR虛擬實境技術導向的業者，也是瞄準牙醫訓練的模擬，專注專業訓練的部分。林閔瑩說：「這些廠商其實都在共同定義元宇宙醫療產業鏈。」
新技術管理、應用成新挑戰 終極目標不會停在教學
隨著越來越多元宇宙醫療應用在生活中，成功大學醫學院副院長甘宗旦認為，無論是研發創新設備或是模擬平台，都需要跨專業人才及充裕資源共同支持。由於人工智慧技術的開發涉及到大量的數據和複雜的演算法，因此需要充分的測試和驗證，以確保其安全性和準確性，而醫療大數據超越傳統資料的型態，在正確性、可信度、資料格式、使用管理，以及資安問題都將產生新的挑戰。
虛擬實境應用如果涉及到大量的人體資訊投入研發，進而形成產品化，可能觸及到人體實驗相關法令問題，因此甘宗旦提醒，必須符合國內外機構審議委員會相關規定，任何醫學科技的應用終極目標不會停滯在入門教學，而是會投入到實際診斷、照護與治療。