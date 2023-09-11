沉浸式醫療3／當虛擬實境碰上醫學教育　3D大體老師中西醫都受惠

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傳統的針灸銅人是中醫系學生必不可缺的學習夥伴，上面標有各個穴位名稱，還有穴道串連成的經絡，幫助學生快速理解人體構造。不過銅人沒有辦法顯示神經血管，若要練習針灸，還是需要同儕之間互相扎針，或是搭配大體老師。然而大體取得不易，經過防腐處理也會與人體有差異，且看不到體內，許多老師傳授的知識點，學生只能透過臆測與練習熟悉。
為此，中國醫藥大學特別研發「動態三維人體經絡系統」智慧裝置，學生滑動螢幕，便可清楚看到體內穴位實際深度，不僅可一層層解構肌膚、肌肉、血管、神經等，還有符合實際深度的3D動畫循行，搭配虛擬針灸多元培訓系統，提供學生進行沉浸式的虛擬實境針灸教學。
中國醫藥大學附設醫院中醫部針灸科主治醫師黃明正分享，傳統學習方式透過文字、書本圖片、人體模擬學習已不足以因應，現在學生也都是在3C時代的背景下長大，因此將中醫學結合VR、MR對學生來說耳目一新，視覺化回饋可以更精準掌握人體結構與立體空間，與時俱進才不會被社會淘汰。
長庚大學中醫系系主任楊賢鴻也提到，VR可以將大體解剖學跟傳統中醫經絡學結合，學生學習時可以清楚知道穴位、血管、內臟等立體結構，如果模擬練習時扎針太深，系統就會給予警告，避免未來在臨床上可能造成病患氣胸。不過，中醫基礎理論相當複雜，楊賢鴻認為，科技難以代替醫師本身擁有的臨床經驗，但仍可以擔任輔助角色，成為醫師與學生參考的指引，減少臨床犯錯的風險。
人體解剖課程短 虛實結合教學不中斷
除了中醫結合虛擬實境擦撞出新火花，西醫也開創元宇宙教學，像是成功大學醫學院打造人工智慧虛擬實境教室，相比傳統教學方式，虛擬實境能讓學生深入體驗、無風險演練、跨足不同情境，並具有互動性和個人化、時間和地點靈活性等益處。
不過學生在課程中操縱搖桿，與臨床的手感畢竟不同，虛擬該如何走到實境，成功大學醫學院副院長甘宗旦表示，傳統的人體解剖學醫療教育是讓學生在大體老師的身上學習人體的結構，或是更進一歩習得手術的概念或技巧，但課程是短暫的，導入虛擬實境雖然手感稍微不同，不過可使醫學教育的學習進入不中斷的環境。
目前國內多所醫院與學校也都已經導入虛擬實境教學，像是清華大學醫學科學系，引進VR虛擬實境解剖系統、北醫大運用解剖VR實境教學、慈濟大學醫學院也開發了虛擬實境教案，新光醫院也攜手HTC Medical VR打造VR醫療元宇宙，製作360度的虛擬教育環境進行醫療訓練。
隨著醫學檢驗和影像技術的進步，甘宗旦預估，未來研發趨勢將會借鏡國內外發展元宇宙手術模擬平台的發展經驗，逐步導入於臨床教學應用，讓實習、住院醫師們有機會能在虛擬實境中進行演練，從而積累手術經驗和深厚的技術實力，有助於讓難度較高手術技術能持續傳承。