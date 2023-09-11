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TTA成立5週年！培育逾700新創團隊　國科會盼助攻「晶創台灣」

▲國科會台灣科技新創基地（TTA）成立5週年，培育逾700家新創團隊，國科會期許未來TTA響應晶創台灣計畫，助攻台灣成為國際晶片設計和創新應用的重鎮。（圖／記者李琦瑋攝，2023.09.11）
▲國科會台灣科技新創基地（TTA）成立5週年，培育逾700家新創團隊，國科會期許未來TTA響應晶創台灣計畫，助攻台灣成為國際晶片設計和創新應用的重鎮。（圖／記者李琦瑋攝，2023.09.11）

記者李琦瑋／台北報導

國科會台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena, TTA）成立5週年，5年來成功引進10家國際級加速器進駐，培育超過700家新創團隊，協助新創團隊募資累計超過新台幣240億元，行政院政務委員兼國科會主委吳政忠今（11）日表示，期許未來TTA響應「晶片驅動台灣產業創新計畫」（晶創台灣計畫），助攻台灣成為國際晶片設計和創新應用的重鎮。

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國科會於今、明兩天舉辦TTA五週年國際論壇與XYZ座談會，論壇邀請全球知名晶片創新應用相關產業專家及成功運用晶片創新升級產品的企業，剖析晶片應用發展趨勢，及交流探討產業與晶片應用新創合作的機會與挑戰；剖析透過晶片推動台灣產業科技創新，探討台灣新創如何走向國際；座談會則邀請XYZ世代各領域專家探討人文藝術與AI科技的應用與結合。

為推動台灣創新創業，國科會在107年成立TTA，讓台灣加入全球創業生態圈，並在110年成立南部據點，透過槓桿國際新創資源，並鏈結我國在地產業聚落，加速新創產業化與前瞻科技布局，協助打入全球產業供應鏈，助力科技新創團隊鏈結國際，全球布局。

成立5年以來，TTA成功引進10家國際級加速器進駐，培育超過700家新創團隊，其中約有46%是國際團隊，協助新創團隊募資累計超過新台幣240億元。

為吸引國際創業資源和激發國內新創團隊創造思維，TTA設置TTA黑卡服務機制，延攬具有豐富國際經驗的創業家與投資人進駐，迄今已核發46張黑卡，以借鑒他們的實務經驗，提升並強化台灣新創生態系統的國際視野。

國科會表示此外，TTA還攜手國發會、經濟部、數位部等部會，以TTA組成國家隊，帶領超過1,000家次科技新創團隊參加指標型國際新創展會，如美國CES、英國London Tech Week和法國Viva Tech等，展現跨部會輔導能量，並向全球展現台灣新創的科技實力。

吳政忠說，TTA在各界協助下，打造台灣新創生態圈5年有成，大幅提升台灣科技新創於國際的能見度與影響力，同時期許未來TTA響應晶創台灣計畫，吸引國際頂尖的晶片新創及創新團隊來台落地發展，助攻台灣成為國際晶片設計和創新應用的重鎮，深化與台灣各領域產業的合作關係，讓台灣在全球晶片驅動的產業創新轉型，持續作出貢獻。

國科會將攜手各部會推動為期10年的「晶創台灣計畫」，首要重點是運用台灣的世界級半導體產業硬實力，驅動全部產業創新，應用晶片帶動食、醫、衣、住、行、育、樂等民生產業突破框架，加速各產業創新升級。

國科會表示，晶創台灣計畫另一重點是培育、鏈結全球晶片人才與新創，奠定10至20年後產業創新的基礎。在該計畫下，TTA將持續扮演新創重要樞紐，推進整體生態系布建，鏈結聯繫全球創新能量，吸引國際頂尖的晶片相關新創來台，讓台灣成為全球晶片設計及應用新創網絡樞紐，並吸引國際創投與基金來台投資新創，協助全球產業的升級與轉型，讓各行各業都能在科技變革進步的浪潮中共同成長茁壯。

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